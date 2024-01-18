نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "لا يوجد لاعب حر".. أحمد سليمان يفجر مفاجأة عن رغبة نجوم الأهلي في الانتقال للزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حسم أحمد سليمان، نائب رئيس نادي الزمالك ملف بعض الصفقات الجديدة التي تخطط إدارة القلعة البيضاء لإبرامها خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، لتدعيم صفوف الفريق.

واقترب مسؤولو الفارس الأبيض من حل أزمة القيد التي تعيق الزمالك من التعاقد مع صفقات جديدة هذا الموسم بسبب بعض الغرامات التي فرضت على الفريق وأبرزهم أزمة شيكابالا وسبورتنج لشبونة البرتغالي.

- أحمد سليمان يتحدث عن صفقات الزمالك

وأكد نائب رئيس الزمالك في تصريحاته مع مهيب عبد الهادي عبر برنامج "اللعيب":" تدبير العملة الصعبة بصفة عامة داخل مصر أمر صعب، ونسعى بقوة لحل أزمة القيد التي تواجه الزمالك، يوجد دعم كبير من جانب ممدوح عباس وجميع أعضاء المجلس لجل الأزمة سريعا".

وتابع:" بالطبع ناصر ماهر نجم فيوتشر لاعب مميز وأتمنى انضمامه إلى صفوف الزمالك ولكن اللاعب يمتلك عقدا مستمرا مع فريقه، والياس الجلاصي أيضا لاعب مميز وهذا الأمر في يد مجلس الإدارة بالفترة الحالية".

وأختتم:" طبيعي ان يتواجد لاعبين داخل الأهلي لديهم رغبة في الانتقال للزمالك والعكس صحيح، وتلقينا بعض الرغبات من لاعبي القلعة الحمراء ولكن لا يوجد لاعب حر حاليا".