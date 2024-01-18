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أحمد جودة - القاهرة - استقر دييجو سيميوني المدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد، بنسبة كبيرة على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة ريال مدريد مساء اليوم الخميس الموافق الثامن عشر من شهر يناير الجاري في الجولة الـ16 بكأس ملك إسبانيا 2023-2024.

موعد مباراة أتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد في كأس ملك إسبانيا

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة أتلتيكو مدريد وريال مدريد اليوم الخميس في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر والنصف صباحًا بتوقيت أبوظبي.

تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع لمواجهة ريال مدريد في كأس ملك إسبانيا

حراسة المرمى: يان أوبلاك.

خط الدفاع: خيمينيز، ماريو هيرموسو، ناهويل مولينا.

خط الوسط: كوكي، ساول نيجويز، رودريجو دي بول، صامويل لينو، فيستل أكسيل.

خط الهجوم: ألفارو موراتا، أنطوان جريزمان.

القنوات الناقلة لمباراة أتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد في كأس ملك إسبانيا

تنقل مباراة أتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد مساء اليوم الخميس، عبر شبكة قنوات SSC السعودية، الناقل الحصري والوحيد لمباريات بطولة كأس ملك إسبانيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا SSC 1HD، وSSC 5HD.