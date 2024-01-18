نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على قرارات إدارة بنى سويف الرياضى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مجلس إدارة نادى بنى سويف الرياضى برئاسة اللواء النائب البرلماني سامي توفيق عن اتخاذ عدة قرارات بجلسة المجلس فيما يخص العديد من الملفات.



وجاءت أبرز قرارات المجلس هى اعتماد قرار اللجنة الأولمبية الخاص بالاعضاء المنتخبين علي جابر بمنصب نائب الرئيس وياسر التوني امين الصندوق ومحمد الجبالي عضو فوق السن).

واعتماد ميزانية العام 2023م وتصديق محضر الجمعية العمومية، وأعتمد مجلس الادارة ميزانية النشاط الرياضي 2023 بجانب ⁠التعاقد بالامر المباشر مع شركة امان وذلك بعد موافقة الجهة الادارية وتشكيل لجنة من اعضاء مجلس الادارة بحضور المقابلات الشخصية لاختيار الافراد.

كما شملت القرارات ⁠تعيين اللواء جمال ابراهيم مدير عام وامن النادي واعتماد ميزانية اللجنة الاجتماعية والرحلات لعام 2024 ومخاطبة الجهة الادارية لتحديد الموقف النهائي لشركة مصر اون لاين (شركة البوابات الالكترونية) بجانب تكليف مهندس النادي لعمل مقايسة تقديرية للمبنى فوق حمام السباحة لاستكمال الانشاءات واعتماد ميزانية بطولة السباحة المقامة في الغردقة الشهر الحالي.

كما ضمت القرارات تأسيس جمعية اسكان من اعضاء الجمعية العمومية لطرح لشقق سكنية للاعضاء وان تكونطريقة الدعوة للجلسات من خلال برنامج الواتس اب، وتحويل مناقصة التراس الخلفي للجهة الادارية للفصل فيه استكمال أو ايقاف المزاد.



وأختتمت ⁠قرارات المجلس بتشكيل المكتب التنفيذي المكون من علي جابر بمنصب الرئيس وياسر التوني أمين الصندوق والاعضاء الدكتورة هبة عبدالعظيم والدكتور احمد عبدالله خلف واحمد حمدي على ان يتم اعادة تشكيلة كل 3 اشهر.