عاجل.. 6 لاعبين من غانا يخضعون لفترة معايشة في الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة -

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن النادي الأهلي اتفق مع بعض الاكاديميات في غانا على خضوع 6 لاعبين لفترة معايشة، وسوف ينضموا لتدريبات قطاع الناشئين خلال الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن اللاعبين من مواليد 2005 و2006.

6 لاعبين من غانا يخضعون لفترة معايشة في الأهلي

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "الأهلي لديه مشروع لاكتشاف المواهب الصغيرة، وسوف يعمل على ضم لاعبين مميزين من افريقيا، مع امكانية اعارتهم لفرق آخرى لاكسابهم الخبرات المطلوبة، ومن ثم امكانية تسويقهم مستقبلا".

وأضاف: "الأهلي بدأ يتجه لفكرة استقطاب لاعبين صغار السن ويمتلكون موهبة عن طريق لجنة الاسكاوتنج، ومن ثم بحث التعاقد معهم واعارتهم".

وأكمل: "هناك ثنائي من اللاعبين الغانيين في مركز رأس الحربة، وتم اختيار العناصر وفقًا لرؤية لجنة الاسكاوتنج مع لجنة التخطيط".