طارق السيد: لا أعرف سبب مشاركة محمد صلاح مهاجما

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أحمد جودة - القاهرة - أكد طارق السيد نجم الزمالك السابق، أن منتخب مصر لم يظهر بالأداء الجيد أمام موزمبيق، ومعظم عناصر الفريق كانت بعيدة عن المستوى المعهود، مشيرًا إلى أن هناك مطالبات غريبة من الجماهير المصرية بشأن محمد صلاح، والبعض لا يعرف قيمته جيدًا.

لا أعرف سبب مشاركة محمد صلاح مهاجما

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية Etc: "محمد صلاح في بعض الأوقات يلعب كمهاجم مع ليفربول، لاستغلال المساحات في بعض المباريات التي يكون فيها المنافس مندفع هجوميًا، حيث يجيد صلاح استغلال السرعات والهجمات المرتدة، ولكن صلاح مركزه الأساسي هو الجناح الأيمن وهو من أفضل اللاعبين في العالم في هذا المكان، ولا يجوز أن يلعب في مركز آخر مع منتخب مصر".

وأضاف: "روي فيتوريا مدرب جيد وحقق نتائج طيبة منذ قدومه، وكان يلعب بطريقة 4-3-3ـ ولا أعرف قيامه باللجوء لطريقة 4-4-2 في بطولة أمم إفريقيا، وقدم المدرب البرتغالي مستوى جيد أمام بلجيكا والجزائر وديًا، لكن كان لدينا فى مواجهة موزمبيق وهي اللعب في مساحة بسيطة بينما الملعب كان مفتوح للهجوم".

وواصل نجم الزمالك السابق: "يجب أن يلعب منتخب مصر بطريقة متوازنة وغلق الخط الخلفي مع استغلال الهجمات السريعة، مثلما فعلت المغرب في كأس العالم، يجب الاعتماد على التحولات الهجومية مع التأمين الدفاعي جيدًا، يجب إعادة محمد صلاح لمركز الجناح".

وزاد: "من حق الجمهرو ان يغضب من أداء منتخب مصر امام موزميبق، وأيضا هناك صعوبات واضحة في الملعب الذي أقيمت عليه المباراة، سبق ولعبت عليه أكثر من 6 مباريات، وتأثرنا بالرطوبة والحرارة بشكل واضح في المباراة".

وأكمل: "وليد الركراكي مدرب المغرب تعامل بشكل جيد قبل بداية البطولة، وأيضا لديه عناصر أساسية ولم يُجري الكثير على التعديلات في صفوف الفريق".

وتابع: "بالتأكيد سيقوم فيتوريا بعمل عدة تغييرات في صفوف منتخب مصر بنسب، وكنت متوقع في المباراة السابقة وجود عمر كمال عبدالواحد وأحمد فتوح في التشكيل الأساسي، ووجود زيزو مع محمد صلاح في جبهة واحدة غير مفيد فنيًا".

وأوضح: "فتوح في البطولة السابقة كان من نجوم البطولة مع منتخب مصر دفاعيا وهجوميا، وأتمنى امشاركة فتوح وعمر كمال ومروان عطية في التشكيل الأساسي والأهم هو قوة وسط الملعب دفاعيا وهجوميا، ما دام الوسط قوي سنحقق نتائج طيبة".

وأتم: "فيتوريا حصل على درس قوي، وكان مذهولًا في المباراة السابقة، والمدرب البرتغاليين لا يلجأون لتغير طريقة اللعب كثيرا، لكن متوقع قيامه بتغيير طريقة لعب منتخب مصر وعدم المجازفة مجددا أمام غانا، خصوصا أنه يدرب منتخب كبير بحجم مصر صاحبة التاريخ الكبير في أمم إفريقيا".