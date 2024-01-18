هشام يكن ينتقد أداء منتخب مصر أمام موزمبيق بكأس الأمم

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أحمد جودة - القاهرة - انتقد هشام يكن، نجم الزمالك السابق أداء منتخب مصر أمام موزمبيق، في الجولة الأولى بكأس الأمم الأفريقية، والتي تعرض فيها الفراعنة للتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2 في افتتاح مشواره في البطولة القارية.

هشام يكن ينتقد أداء منتخب مصر أمام موزمبيق

وقال يكن في حوار خاص عبر برنامج "الريمونتادا" المذاع عبر فضائية المحور: "بداية لم تكن جيدة للمنتخب المصري، نمتلك عناصر جيدة للغاية، ولكن الأداء كان ممزوج بالفكر القديم، واللاعب يحتفظ بالكرة لفترة كبيرة".

وتابع: "هناك بطئ كبير في أداء منتخب مصر أمام موزمبيق، وهو ما تسبب في استقبال هدفين متتاليين خلال دقائق قليلة".

وأضاف: "أين يلعب محمد صلاح؟ لم نكن نعرف أين يلعب أمام موزمبيق، بالإافة إلى تواجد أحمد "زيزو" في نفس مركز صلاح، هناك خطأ كبير في خطة المباراة الأولى أمام موزمبيق".

وأكمل: "لا بد من تواجد محمد صلاح في مركز الطبيعي للاستفادة من إمكانياته، وفيتوريا هو من يتحمل نتيجة المباراة، وكان لا بد مشاركة فتوح من بداية اللقاء، فهو أفضل ظهير أيسر في مصر، وكذلك عمر كمال عبد الواحد".