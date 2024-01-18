أحمد حسام ميدو يوجه رسالة خاصة للاعبي منتخب مصر قبل مواجهة غانا بكأس الأمم

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أحمد جودة - القاهرة -

وجه الإعلامي أحمد حسام ميدو رسالة خاصة للاعبي منتخب مصر قبل مواجهة غانا، الخميس في الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، بكوت ديفوار.

أحمد حسام ميدو يوجه رسالة خاصة للاعبي الفراعنة

وقال ميدو، في تصريحات عبر برنامجه "الريمونتادا" المذاع عبر فضائية المحور: لا بد من العودة لطريقة اللعب 4 - 3 - 3 أمام غانا، وبدء المباراة بقوة وعدم الخوف من النتيجة".

وتابع: "الأجواء غدًا ستكون رائعة، المباراة ستقام مساءًا وأتوقع أن يكون الطقس لطيف عن المباراة الأولى أمام موزمبيق".

وأكمل: "يجب على اللاعبين عدم الاقتصاد في المجهود خلال تلك المباريات المصيرية من أجل تحقيق المكسب، ولا بد من أن يقوم فيتوريا بإخبارهم بذلك".

واختتم ميدو تصريحاته قائلًا: "يجب على اللاعبين عدم القلق من حالة الجو والطقس، اللاعبين في المنتخبات الأخرى مثل غينيا والسنغال وكوت ديفوار والجزائر يقاتلون على الكرة لأخر دقيقة، ولا بد أن نقدم كل ما لدينا في مباراة غانا ونحقق الفوز ونضمن التأهل للدور القادم".