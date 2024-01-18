محمد عبدالله: مباراة غانا صعبة على مصر.. وفيتوريا كان "متفرج" أمام موزمبيق

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أحمد جودة - القاهرة - أكد محمد عبدالله، نجم الزمالك السابق، صعوبة مواجهة منتخب مصر وغانا غدا الخميس، في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية.

محمد عبدالله: مباراة غانا صعبة على مصر

وقال عبدالله فى تصريحات لبرنامج "كلام فى الكورة" مع الإعلامي أحمد جمال المذاع على قناة "الحدث اليوم": "مباراة غانا صعبة للغاية وخاصة أن المنتخب الغاني خسر في المباراة الماضية ويريد الفوز على مصر من أجل الصراع على التأهل وهذا ما يصعب اللقاؤ على منتخب مصر".

وأضاف: "لست مقتنع على الإطلاق بالبرتغالي فيتوريا وفي المباراة الماضية أمام موزبيق كان يقف على الخط وكأنه متفرج ولم يتدخل فنيا".

وتعادل منتخب مصر مع نظيره منتخب موزمبيق بهدفين مقابل هدفين ضمن لقاءات الجولة الأولي من كأس الأمم الإفريقية.

موعد مباراه منتخب مصر وغانا في كأس الأمم الإفريقية

يستعد منتخب مصر لمواجهة منتخب غانا ضمن لقاءات الجولة الثانية من منافسات كأس الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها مساء الغد.