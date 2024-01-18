معلق مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في كأس ملك إسبانيا

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد أبناء العاصمة الاسبانية مدريد، إلى ديربي ساخن بين ريال مدريد والجار أتليتكو، وذلك ضمن منافسات دور الستة عشر من عمر بطولة كأس الملك الاسباني.

ويعود الفريقين المواجهة عقب نصف السوبر الاسباني الذي جمعهم في الرياض واستطاع رفاق كارلو انشيلوتي حصد التأهل لمقابلة برشلونة في النهائي، بنتيجة 5-3 بعد اللجوء للأشواط الاضافية.

ويحلم أتليتكو مدريد بالفوز على حساب الجار العنيد من أجل تعويض الخسارة الماضية، والحفاظ على اخر الالقاب التي حصدها بصعوبة.

تشكيل ريال مدريد المتوقع في اللقاء

* حراسة المرمى: لونين، كيبا، دييجو بينيرو.

* خط الدفاع: كارفاخال، ناتشو، فران جارسيا، روديجر، ميندي، توبياس.

* خط الوسط: بيلينجهام، كروس، مودريتش، كامافينجا، فالفيردي، تشواميني، سيبايوس، أردا جولر، ماريو مارتن.

* الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو، خوسيلو، إبراهيم دياز.

موعد مباراة ريال مدريد وأتليتكو مدريد في كأس الملك

وتنطلق المباراة في تمام العاشرة والنصف مساء بتوقيت مصر الحادي عشر والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية.

معلق مباراة ريال مدريد وأتليتكو مدريد في كأس الملك

تنقل المباراة عبر مجموعة القنوات السعودية SSC الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الاوسط وتم تكليف فارس عوض وحاتم بطيشه