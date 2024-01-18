القنوات المفتوحة الناقلة لمواجهة مصر ضد غانا في كأس أمم إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة -

يستعد منتخب غانا لمواجهة نارية أمام منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا 2023، في المباراة التي من المقرر لها أن تجمع المنتخبين غدًا الخميس، ويكشف لكم "دوت الخليج الرياضي" القنوات المفتوحة الناقلة للقاء.

موعد مباراة مصر وغانا في كأس أمم إفريقيا 2023

تقام مباراة مصر وغانا في الجولة الثانية ببطولة كأس أمم إفريقيا 2023، اليوم الخميس الموافق 18 يناير 2024 على ملعب فيليكس.

وتنطلق مباراة مصر وغانا في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة، والعاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وغانا في كأس أمم إفريقيا

تنقل مباريات بطولة كأس أمم إفريقيا حصريًا في الشرق الأوسط عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت، ومن ضمنها مباراة منتخب مصر ضد منتخب غانا.

وتنقل مباراة مصر وغانا في الجولة الثانية من كأس أمم إفريقيا عبر شاشة قناتي بي إن سبورتس ماكس الأولى والثانية "beIN SPORTS HD 1 MAX" و "beIN SPORTS HD 2 MAX".

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر ضد غانا

قامت العديد من القنوات المفتوحة بالإعلان عن نقل مباريات كأس أمم إفريقيا في كوت ديفوار، على عدد من الأقمار، مثل نايل سات وقمر أموس والقمر الأوروبي هوتبيرد والعديد من الأقمار الصناعية الأخرى، وهي كما يلي:

1- قمر Hispasat 30w.. سينقل البطولة كاملة على قنوات Sport TV.

2- قمر SES-4 22W.. القناة الجزائرية.

3- قمر Nailsat 7W.. القناة الجزائرية.

4- قمر Amos 4W.. سينقل البطولة كاملة على قنوات 5Sport hd و5Plus HD و5Live HD و5Stars HD و5Gold.

5- قمر Bulgariasat 1.9E ستذيع مباريات البطولة كاملة على قناة Max sport.

6- قمر Hotbird 13E ستذيع بعض مباريات البطولة على قناة Solo Calcio.

7- قمر Astra 23E ستنقل البطولة كاملة على قناة ziggo sport HD.

8- قمر Hellasat 39E سيبث البطولة كاملة على قنوات Max sport.

9- قمر Turksat 42E ستذيع البطولة كاملة على قناة TV 8.5 HD.

10- قمر Azerspace 45E ستنقل البطولة كاملة على قناة Max sport.