نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل غانا المتوقع لمواجهة مصر في كأس أمم إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد منتخب غانا لمواجهة منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا 2023، في المباراة التي من المقرر لها أن تجمع المنتخبين غدًا الخميس، ويكشف لكم "دوت الخليج الرياضي" التشكيلة المتوقعة للمنتخب الغاني.

موعد مباراة مصر وغانا في كأس أمم إفريقيا 2023

تقام مباراة مصر وغانا في الجولة الثانية ببطولة كأس أمم إفريقيا 2023، اليوم الخميس الموافق 18 يناير 2024 على ملعب فيليكس.

وتنطلق مباراة مصر وغانا في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة، والعاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

تشكيلة غانا المتوقعة ضد مصر

حراسة المرمى: أوفوري.

خط الدفاع: أودوي، ديكو، ساليسو، منساه.

خط الوسط: أشيميرو، بابا، بينتسيل، كونيجسدورفر.

الهجوم: جي أيو، سيمينيو.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وغانا في كأس أمم إفريقيا

تنقل مباريات بطولة كأس أمم إفريقيا حصريًا في الشرق الأوسط عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت، ومن ضمنها مباراة منتخب مصر ضد منتخب غانا.

وتنقل مباراة مصر وغانا في الجولة الثانية من كأس أمم إفريقيا عبر شاشة قناتي بي إن سبورتس ماكس الأولى والثانية "beIN SPORTS HD 1 MAX" و "beIN SPORTS HD 2 MAX".

معلق مباراة مصر وغانا في كأس الأمم الإفريقية 2023

يعلق المعلق الرياضي علي محمد علي على مباراة منتخب مصر مع نظيره منتخب غانا في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2023.