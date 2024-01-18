تردد القنوات الناقلة لمواجهة مصر ضد غانا في كأس أمم إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - يبحث محبي كرة القدم الأفريقية عن تردد القنوات الناقلة للمواجهة المرتقبة بين منتخب غانا ضد منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا 2023، في المباراة التي من المقرر لها أن تجمع المنتخبين غدًا الخميس.

موعد مباراة مصر وغانا في كأس أمم إفريقيا 2023

تقام مباراة مصر وغانا في الجولة الثانية ببطولة كأس أمم إفريقيا 2023، اليوم الخميس الموافق 18 يناير 2024 على ملعب فيليكس.

وتنطلق مباراة مصر وغانا في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة، والعاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وغانا في كأس أمم إفريقيا

تنقل مباريات بطولة كأس أمم إفريقيا حصريًا في الشرق الأوسط عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت، ومن ضمنها مباراة منتخب مصر ضد منتخب غانا.

وتنقل مباراة مصر وغانا في الجولة الثانية من كأس أمم إفريقيا عبر شاشة قناتي بي إن سبورتس ماكس الأولى والثانية "beIN SPORTS HD 1 MAX" و "beIN SPORTS HD 2 MAX".

تردد قناة بي ان سبورت 1 على نايل سات

تردد القناة: 11013.

معامل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معدل تصحيح الخطأ:3/2.

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة بي ان سبورت 1 على سهيل سات

تردد القناة: 11547.

الاستقطاب: عمودي.

معامل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 3/2.

القمر الصناعي: سهيل سات.