نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة نابولي وفيورنتينا في كأس السوبر الإيطالي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي استعداداته لمواجهة نظيره فريق فيورنتينا مساء اليوم الخميس في الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر الإيطالي.

موعد مباراة نابولي وفيورنتينا

ومن المقرر أن تُقام مباراة نابولي أمام نظيره فريق فيورنتينا مساء اليوم الخميس في السوبر الإيطالي على ملعب الأول بارك.

وتبدأ أحداث المباراة مساء اليوم الخميس في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، وعند تمام الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

ويواجه الفائز من مباراة نابولي أمام نظيره فريق فيورنتينا المتأهل من مباراة إنتر ميلان أمام نظيره فريق لاتسيو في نهائي كأس السوبر الإيطالي.

وسوف يتم نقل مباراة نابولي أمام نظيره فريق فيورنتينا مساء اليوم الخميس في كأس السوبر الإيطالي عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية.