تشكيل نابولي المتوقع لمواجهة فيورنتينا في كأس السوبر الإيطالي

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أحمد جودة - القاهرة - يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي نظيره فريق فيورنتينا مساء اليوم الخميس في نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي.

تشكيل نابولي المتوقع لمواجهة فيورنتينا

ومن المتوقع أن تنطلق صافرة بداية المباراة مساء اليوم الخميس في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

وتقام مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي ضد نظيره فريق فيورنتينا مساء اليوم الخميس على ملعب الأول بارك.

ويتوقع أن يدخل المدرب والتر ماتزاري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي مباراة فيورنتينا بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: ميريت.

الدفاع: روي، ناتان، أمير الرحماني، لورينزو.

الوسط: أنجويزا، لوبوتكا، زيلينسكي.

الهجوم: كفارتسخيليا، راسبادوري، بوليتانو.