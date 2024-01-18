نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. 8 مباريات ساخنة في الجولة الـ 11 للممتاز ب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تقام اليوم الخميس في الثانيه والنصف عصرا 8 مباريات ساخنة بمجموعتي القاهره والقناه في الجوله الحادي عشر بدوري القسم الثاني ب.

المجموعة الثالثة

1- العريش مع العبور

علي ملعب العريش يلتقي فريق العريش متذيل المجموعة بقياده عبد الله رستم مع نظيره فريق العبور صاحب المركز الثالث بقيادة عطية السيد برصيد 14 نقطه في مواجهه سهله للضيوف أما اصحاب الارض يسعون لتحقيق اول فوز لهم.

وحقق فريق العبور الفوز بهدفين مقابل هدف في الدور الأول.

2-الشمس مع النصر

يستضيف فريق الشمس صاحب المركز الرابع بقياده طه شحاته برصيد 14 نقطه نظيره فريق النصر الخامس بقياده اشرف توفيق برصيد 12 نقطه في ديربي ساخن لمصر الجديده وفي مواجهه صعبه للفريقين.

وحسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة الدور الأول.

3- المريخ مع المستقبل سبورت

يواجه فريق المريخ صاحب الصدارة بقيادة محمد ياسين برصيد 16 نقطه نظيره فريق المستقبل السابع بقياده محمد حسن برصيد 11 نقطه في مواجهه صعبه للفريقين ويسعي ابناء محمد ياسين الفوز للحفاظ علي القمه اما المستقبل يسعى بالعوده باقل الخسائر.

وحسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة الدور الأول.

4- منتخب السويس مع نجمة سيناء

يشهد ملعب السويس لقاء صعب بين فريق السويس وصيف المجموعة بقياده سعد فاروق برصيد 16 نقطه مع فريق نجمه سيناء صاحب المركز الثامن بقيادة محمد قاعود برصيد 8 نقاط في مواجه ليست سهله لابناء الغريب الذي يسعي للعوده للانتصارات والعوده للصداره.

حسم التعادل السلبى نتيجة الدور الأول.

المجموعة الرابعة

1- ايسترن كومباني مع مصر للتأمين

على ملعب ايسترن كومباني يخوض فريق ايسترن كومباني صاحب المركز السابع بقياده طارق يحيي برصيد 9 نقاط لقاء صعب امام فريق مصر للتأمين صاحب المركز الخامس بقياده حسن رياض برصيد 11 نقطه.

حقق التأمين الفوز بهدفين مقابل هدف في الدور الأول.

2- اتحاد الشرطة مع بورتو السويس

يشهد ملعب اتحاد الشرطة مواجهه متكافئه بين فريق اتحاد الشرطه السادس برصيد 9 نقاط

بقيادة محمد عبيدو مع فريق بورتو متذيل المجموعه برصيد 4 نقاط بقياده محمد صلاح دردير.

وحقق اتحاد الشرطة الفوز بثلاثية نظيفة في الدور الأول.

3- الانتاج الحربي مع تيم إف سي

على ستاد السلام يلعب فريق الانتاج الحربي بقياده مصطفي عبده مع فريق تيم اف سي بقياده ياسر السيد في مواجهه ساخنه في أصعب محطات الاسبوع حيث أن الفريقان برصيد واحد 15نقطه وفي الترتيب الثاني والثالث والفوز شعار الفريقان.

حقق فريق تيم إف سي الفوز بثلاثية مقابل هدف في الدور الأول.

4- بور فؤاد مع الو ايجيبت

علي ملعب بورفواد يواجه فريق بورفواد صاحب المركز الرابع بقيادة احمد العجوز برصيد 13 نقطة فريق الو ايجيبت صاحب المركز الثامن بقياده حمد صالح برصيد 8 نقاط قبل الاخير في مواجهه صعبه، وحسم التعادل السلبى نتيجة الدور الأول.



ترتيب المجموعة الثالثة

1- المريخ 16 نقطة

2- منتخب السويس 16 نقطة

3- العبور 15 نقطة

4-الشمس 14 نقطة

5- النصر 12 نقطة

6- جنوب سيناء 12 نقطة

7- مستقبل سبورت 11 نقاط

8- نجمة سيناء8 نقاط

9- شباب العريش دون نقاط



المجموعة الرابعة

1- كهرباء الإسماعيلية 18 نقطة

2- الانتاج الحربي 15 نقطة

3- تيم إف سي 15 نقطة

4- بور فؤاد 13 نقطة

5- مصر للتامين 11 نقاط

6- اتحاد الشرطة 9 نقاط

7- ايسترن كومباني 9 نقاط

8- الو ايجيبت 8 نقاط

9- بورتو السويس 4 نقاط

