نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة غينيا الإستوائية وغينيا بيساو في كأس أمم إفريقيا في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تنطلق مساء اليوم الخميس الموافق 18 من شهر يناير الجاري، مواجهة قوية بين منتخب غينيا الاستوائية الأول لكرة القدم، مع نظيره منتخب غينيا بيساو؛ وذلك في إطار منافسات الجولة الثانية من عمر بطولة كأس أمم إفريقيا هذا الموسم.
موعد مباراة غينيا بيساو ضد غينيا الاستوائية في كأس أمم إفريقيا
ومن المنتظر أن يتم انطلاق مباراة غينيا بيساو؛ مع نظيره منتخب غينيا الاستوائية، مساء اليوم الخميس في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، والخامسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، على استاد "الحسن واتار" بمدينة أبيدجان الإيفوارية.
ويقع منتخب غينيا بيساو في المجموعة الأولى من عمر بطولة كأس أمم إفريقيا هذا الموسم؛ مع كلا من منتخبات كوت ديفوار، وغينيا الاستوائية، ونيجيريا
القنوات الناقلة لمباراة غينيا بيساو ضد غينيا الاستوائية في كأس أمم إفريقيا
وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة كأس أمم إفريقيا هذا الموسم داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة غينيا بيساو ضد غينيا الاستوائية
القناة الجزائرية الأولى
القمر الصناعي: النايل سات.
التردد: 11680.
الاستقطاب: عمودي.
معدل الترميز: 27500.
معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
2- قناة فوكس سبورت
القمر الصناعي: نايل سات
التردد: 12284
الاستقطاب: أفقي
معدل الترميز: 27500
قناة Canal 11 HD
القمر الصناعي: هيسباسات 30 غرب
التردد: 12437 -H -27500
4- قناة RING HD
القمر الصناعي: البلغاري 1.9 شرق
التردد: 12418-H-30000
5- قناة النبأ الليبية
القمر الصناعي: نايل سات
التردد: 11096
الاستقطاب: أفقي
معدل الترميز: 27500
6- قناة تيلي تشاد
القمر الصناعي: نايل سات
التردد: 12015
الاستقطاب: أفقي
معدل الترميز: 27500
7- قناة SPORT TV 1 HD
القمر الصناعي: هيسباسات Hispasat 30W
التردد: 12246-H-27500
8- قناة ESPN 901
القمر الصناعي: تيليستار 15
التردد: 12609-H-7550
9- قناة Solo Calcio
القمر الصناعي: الاوروبي 13 شرق
التردد: 11179-H-27500
10- قناة TV 8.5
القمر الصناعي: ترك سات 42 شرق
التردد: 12356 – أفقي – 7100