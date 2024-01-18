نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة غينيا الإستوائية وغينيا بيساو في كأس أمم إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق مساء اليوم الخميس الموافق 18 من شهر يناير الجاري، مواجهة قوية بين منتخب غينيا الاستوائية الأول لكرة القدم، مع نظيره منتخب غينيا بيساو؛ وذلك في إطار منافسات الجولة الثانية من عمر بطولة كأس أمم إفريقيا هذا الموسم.



موعد مباراة غينيا بيساو ضد غينيا الاستوائية في كأس أمم إفريقيا



ومن المنتظر أن يتم انطلاق مباراة غينيا بيساو؛ مع نظيره منتخب غينيا الاستوائية، مساء اليوم الخميس في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، والخامسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، على استاد "الحسن واتار" بمدينة أبيدجان الإيفوارية.



ويقع منتخب غينيا بيساو في المجموعة الأولى من عمر بطولة كأس أمم إفريقيا هذا الموسم؛ مع كلا من منتخبات كوت ديفوار، وغينيا الاستوائية، ونيجيريا



القنوات الناقلة لمباراة غينيا بيساو ضد غينيا الاستوائية في كأس أمم إفريقيا



وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة كأس أمم إفريقيا هذا الموسم داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.



القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة غينيا بيساو ضد غينيا الاستوائية



القناة الجزائرية الأولى

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11680.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

2- قناة فوكس سبورت

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12284

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

قناة Canal 11 HD

القمر الصناعي: هيسباسات 30 غرب

التردد: 12437 -H -27500

4- قناة RING HD

القمر الصناعي: البلغاري 1.9 شرق

التردد: 12418-H-30000

5- قناة النبأ الليبية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11096

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

6- قناة تيلي تشاد

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12015

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

7- قناة SPORT TV 1 HD

القمر الصناعي: هيسباسات Hispasat 30W

التردد: 12246-H-27500

8- قناة ESPN 901

القمر الصناعي: تيليستار 15

التردد: 12609-H-7550

9- قناة Solo Calcio

القمر الصناعي: الاوروبي 13 شرق

التردد: 11179-H-27500

10- قناة TV 8.5

القمر الصناعي: ترك سات 42 شرق

التردد: 12356 – أفقي – 7100

