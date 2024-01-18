معلق مباراة غينيا بيساو وغيينا الإستوائية في كأس أمم إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - تنطلق مساء اليوم الخميس الموافق 18 من شهر يناير الجاري، مواجهة قوية بين منتخب غينيا الاستوائية الأول لكرة القدم، مع نظيره منتخب غينيا بيساو؛ وذلك في إطار منافسات الجولة الثانية من عمر بطولة كأس أمم إفريقيا هذا الموسم.



موعد مباراة غينيا بيساو ضد غينيا الاستوائية في كأس أمم إفريقيا



ومن المنتظر أن يتم انطلاق مباراة غينيا بيساو؛ مع نظيره منتخب غينيا الاستوائية، مساء اليوم الخميس في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، والخامسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، على استاد "الحسن واتار" بمدينة أبيدجان الإيفوارية.



ويقع منتخب غينيا بيساو في المجموعة الأولى من عمر بطولة كأس أمم إفريقيا هذا الموسم؛ مع كلا من منتخبات كوت ديفوار، وغينيا الاستوائية، ونيجيريا



القنوات الناقلة لمباراة غينيا بيساو ضد غينيا الاستوائية في كأس أمم إفريقيا



وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة كأس أمم إفريقيا هذا الموسم داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.



معلق مباراة غينيا بيساو ضد غينيا الاستوائية في كأس أمم إفريقيا



والجدير بالذكر أن مباراة غينيا الإستوائية مع نظيره منتخب غينيا بيساو، من المقرر أن يتم إذاعتها عبر قناة beIN AFCON بصوت المعلق المميز عادل خلو.

