تشكيل منتخب فلسطين المتوقع أمام الإمارات في كأس أمم آسيا

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أحمد جودة - القاهرة - استقر التونسي أكرم دبوب، المدير الفني لمنتخب فلسطين، على التشكيل الذي سيدخل مواجهة الإمارات، في المباراة التي ستجمع بين المنتخبين ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس أمم آسيا، المقامة حاليًا على الأراضي القطرية.

موعد مباراة فلسطين ضد الإمارات

يلتقى لمنتخب الفلسطيني مع نظيره الإماراتي، مساء، اليوم، الخميس، على ملعب "الجنوب"، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الأمم الآسيوية، وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة وفلسطين، والثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والتاسعة والنصف بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تشكيل فلسطين المتوقع أمام الإمارات

- حراسة المرمى: رامي حمادة

- خط الدفاع: معص البطاط، ميلاد تيرماتيني، ياسر حمد

- وسط الملعب: كاميلو، محمد باسم رشيد، عدي خروب

- خط الهجوم: تام صيام، محمود أبو وردة، زيد أشرف.



يذكر أن الإمارات حققت الفوز في الجولة الأولى على هونج كونج بثلاثة أهداف مقابل هدف، فيما خسر المنتخب الفلسطيني أمام إيران بأربعة أهداف مقابل هدف.

