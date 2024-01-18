نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لقاء الثأر.. تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع أمام ريال مدريد في دور الـ16 بكأس إسبانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني للفريق الُأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد، على تشكيلة فريقه الذي ستخوض مواجهة القمة أمام الجار ريال مدريد، ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس ملك إسبانيا 2024.



موعد مباراة أتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد



يلتقى الروخي بلانكوس مع الفريق الملكي، مساء، غدًا، الخميس، على ملعب "سيفيتاس ميتروبوليتانو" معقل أتلتيكو، وذلك ضمن منافسات ثمن نهائي كأس إسبانيا، وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة والنصف بتوقيت القاهرة وفلسطين، والحادية عشر والنصف بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع أمام ريال مدريد

حراسة المرمى: أوبلاك.

خط الدفاع: خيمينيز، سافيتش، هيرموسو.

خط الوسط: يورينتي، كوكي، لينو، مولينا، دي بول.

خط الهجوم: جريزمان، موراتا.

القنوات الناقلة لمباراة ديربي مدريد في كأس إسبانيا

تنقل مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد عبر قنوات "SSC" الناقل الرسمي لمباريات كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

