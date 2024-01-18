نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من أجل تأكيد التفوق.. تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام أتلتيكو مدريد في دور الـ16 بكأس ملك إسبانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر الإيطالي المخضرم، كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، على تشكيل فريقه الذي سيدخل مواجهة الديربي أمام أتلتيكو مدريد، في المباراة التي ستجمع الفريقين في دور الستة عشر من بطولة كأس ملك إسبانيا.

موعد مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد



يلتقى الفريق الملكي مع مضيفه الروخي بلانكوس، مساء، غدًا، الخميس، على ملعب "سيفيتاس ميتروبوليتانو" معقل أتلتيكو، وذلك ضمن منافسات ثمن نهائي كأس إسبانيا، وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة والنصف بتوقيت القاهرة وفلسطين، والحادية عشر والنصف بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام أتلتيكو مدريد

حراسة المرمى: لونين

خط الدفاع: ميندي – ناتشو – روديجر – كارفخال

خط الوسط: توني كروس – فالفيردي – تشواميني – بيلينجهام

خط الهجوم: فينيسيوس – رودريجو

يذكر أن ريال مدريد قد توج منذ أيام بلقب كأس السوبر الإسباني الذي أقيم على الأراضي السعودية، وذلك بعد فوزه على أتلتيكو مدريد في نصف النهائي بنتيجة 5-3، ثم انتصاره العريض والكبير على برشلونة في المباراة النهائية بنتيجة 4-1.

