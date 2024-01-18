معلق مباراة برشلونة وسالامنكا في كأس ملك إسبانيا

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أحمد جودة - القاهرة -

يستعد نادي برشلونة للقاء سالامنكا، وذلك ضمن منافسات دور الستة عشر من عمر بطولة كأس الملك الاسباني.

بداية مشوار برشلونة دور في بطولة كأس ملك إسبانيا، كان تفوق على النادي المغمور بارباسترو بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، أحرزهم كلا من فيرمين لوبيز ورافينيها وروبرت ليفاندوفسكي.

أما نادي سالامنكا والذي أتى من الدرجة الأولى، جاءت بداية مشواره في كأس ملك إسبانيا من الدور الأول بالفوز على جيرنيكا بهدفين دون رد.

وفي الدور الثاني استطاع التفوق على سبوتينج خيخون بنتيجة هدفين نظيفين

المفاجأة الكبيرة بإقصاء فياريال بركلات الجزاء الترجيحية بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

موعد مباراة مباراة برشلونة وسالامنكا في كأس ملك إسبانيا

تقام المباراة المرتقبة في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة التاسعة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

قائمة برشلونة لمباراة سالامنكا

ويسعى تشافي هيرنانديز لتفادي المفاجآت، لذلك هو يخوض مواجهة سالامنكا بعناصره الأساسية، والتي جاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى: إينياكي بينيا - أندريه أسترالاجا - دييجو كوشين.

الدفاع: أليخاندرو بالدي - أندرياس كريستينسن - جوليس كوندي - ب أو كوبارسي - ب أو فيكتور - هيكتور فورت.



الوسط: بيدري جونزاليس - أريول روميو - فرينكي دي يونج - إلكاي جوندوجان - مارك كاسادو - فيرمين لوبيز - سيرجي روبيرتو.

الهجوم: فيران توريس - روبرت ليفاندوفسكي - جواو فيليكس - فيتور روكي - مارك جويو.

معلق مباراة برشلونة وسالامنكا في كاس اسبانيا

وتنقل المباراة المرتقبة عبر قناة SSC EXTRA 1 HD وذلك بتعليق التونسي رؤوف خليف.