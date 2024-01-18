نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مصر وغانا في كأس أمم إفريقيا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي منتخب مصر مع نظيره الغاني، اليوم الخميس 18 يناير في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية في بطولة كأس أمم إفريقيا.



مصر ضد غانا



تُقام المباراة بين منتخبي مصر وغانا في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الثانية عشر صباحا بتوقيت دولة الإمارات العربية.



تذاع تلك المباراة بين منتخبي مصر وغانا عبر قناة بي إن سبورتس afcon، حيث تعد مجموعة قنوات بي إن سبورتس هى الناقل الحصري لمباريات كأس أمم إفريقيا 2023.



وكان منتخب مصر قد تعادل في المباراة الأولى أمام موزمبيق، بهدفين لكل منتخب، بينما خسر منتخب غانا أمام الرأس الأخضر بهدفين مقابل هدف.



قائمة مصر



وضمت قائمة منتخب مصر النهائية لبطولة إفريقيا 27 لاعبًا هم:

حراسة المرمى: محمد الشناوى - أحمد الشناوى - محمد أبو جبل - محمد صبحى.

خط الدفاع: أحمد حجازى - محمد عبد المنعم - على جبر - ياسر إبرهيم - أحمد سامى - محمد هانى - عمر كمال عبد الواحد - أحمد فتوح - محمد حمدى.

خط الوسط: حمدى فتحى - إمام عاشور - محمد الننى - مروان عطية - أحمد السيد زيزو - مهند لاشين - محمود حمادة.

خط الهجوم: محمد صلاح - مصطفى فتحى - محمود تريزيجيه- عمر مرموش - مصطفى محمد - محمود كهربا - أحمد حسن كوكا.

