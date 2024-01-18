نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زد يقسو على سموحة والجيش يفوز على البنك الاهلي في دوري الكرة النسائية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

رضوى خضر

اقيمت مباريات الجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية، وشهدت اقامة 4 مباريات فقط وتأجيل 4 أخرين بسبب ارتباط منتخب مصر تحت 20 عام الذي يواجه نظيره منتخب الكاميرون في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم للشابات تحت 20 عام في مباراة الاياب المقرر اقامتها 21 يناير الجاري

و نجح فريق المعادي واليخت في الفوز على اتحاد بسيون بثلاثية مقابل هدف واحد، واستطاع فريق زد اف سي تحقيق فوزًا عريضًا على سموحة بسداسية مقابل هدف وحيد، ويفوز المصري على الطيران بهدف مقابل لا شئ، ويفوز طلائع الجيش على البنك الأهلي بنفس النتيجة.

و يتصدر فريق زد اف سي صدارة الترتيب برصيد 34 نقطة، ويليه المعادي واليخت في المركز الثاني برصيد 25 نقطة، وتوت عنح أمون في المركز الثالث برصيد 24 نقطة.

وكان قد ارتفع عدد الأندية المصرية المشاركة في الدوري الممتاز للكرة النسائية بعدما أعلن 16 نادي عن مشاركتهم في الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية في موسم 2023-2024.

وكان الدوري الممتاز للكرة النسائية يضم عدد 12 فريق خلال المواسم السابقة، وعلى رأسهم وادي دجلة كبير أندية الكرة النسائية وحامل لقب الدوري الممتاز 14 مرة والأميرية والبنك الأهلي وبيراميدز وفيوتشر، ولكن أرتفع العدد لـ 16 فريق بعد أن أعلن 5 أندية جدد المشاركة وعلى رأسهم المصري البورسعيدي وسموحة وطلائع الجيش والمقاولون العرب وزد

