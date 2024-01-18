نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. صراع شرس بين مصر وغانا.. وموقعة ديربي مدريد تتجدد.. وفترة معايشة لـ6 مواهب في الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الخميس 18-01-2024 في السطور التالية:

صراع شرس بين مصر وغانا

يلتقي منتخب مصر مع نظيره الغاني، اليوم الخميس 18 يناير في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية في بطولة كأس أمم إفريقيا.

تُقام المباراة بين منتخبي مصر وغانا في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الثانية عشر صباحا بتوقيت دولة الإمارات العربية.

تذاع تلك المباراة بين منتخبي مصر وغانا عبر قناة بي إن سبورتس afcon، حيث تعد مجموعة قنوات بي إن سبورتس هى الناقل الحصري لمباريات كأس أمم إفريقيا 2023.

موقعة ديربي مدريد تتجدد

يستعد أبناء العاصمة الاسبانية مدريد، إلى ديربي ساخن بين ريال مدريد والجار أتليتكو، وذلك ضمن منافسات دور الستة عشر من عمر بطولة كأس الملك الاسباني.

ويعود الفريقين المواجهة عقب نصف السوبر الاسباني الذي جمعهم في الرياض واستطاع رفاق كارلو انشيلوتي حصد التأهل لمقابلة برشلونة في النهائي، بنتيجة 5-3 بعد اللجوء للأشواط الاضافية.

ويحلم أتليتكو مدريد بالفوز على حساب الجار العنيد من أجل تعويض الخسارة الماضية، والحفاظ على اخر الالقاب التي حصدها بصعوبة.

وتنطلق المباراة في تمام العاشرة والنصف مساء بتوقيت مصر الحادي عشر والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية.

فترة معايشة لـ6 مواهب في الأهلي

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن النادي الأهلي اتفق مع بعض الاكاديميات في غانا على خضوع 6 لاعبين لفترة معايشة، وسوف ينضموا لتدريبات قطاع الناشئين خلال الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن اللاعبين من مواليد 2005 و2006.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "الأهلي لديه مشروع لاكتشاف المواهب الصغيرة، وسوف يعمل على ضم لاعبين مميزين من افريقيا، مع امكانية اعارتهم لفرق آخرى لاكسابهم الخبرات المطلوبة، ومن ثم امكانية تسويقهم مستقبلا".

وأضاف: "الأهلي بدأ يتجه لفكرة استقطاب لاعبين صغار السن ويمتلكون موهبة عن طريق لجنة الاسكاوتنج، ومن ثم بحث التعاقد معهم واعارتهم".