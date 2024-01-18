نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص - الفيفا يحول شكوى محلة حسن للجنة الأخلاقيات للتحقيق في واقعة الاعتداء على لاعبته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تلقى مركز شباب محلة حسن صباح اليوم الخميس، رد من الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA فيما يخص شكواه ضد مدرب فريق القنطرة البيضاء لكرة القدم النسائية لقيامه بالاعتداء على لاعبة فريق محلة حسن بالضرب اثناء المباراة التي جمعت بين فريق القنطرة البيضاء صاحب الأرض مع نظيره فريق محلة حسن في دوري القسم الثالث لكرة القدم النسائية يوم السبت الماضي.

و تضمن رد الفيفا على شكوى محلة حسن تحويل الشكوى للتحقيق من قبل لجنة الأخلاقيات بالاتحاد الدولي لكرة القدم، وأنه سيتم مخاطبة إدارة محلة حسن للحصول على المزيد من المعلومات فيما يخص الشكوى المقدمة من محلة حسن ضد مدرب القنطرة البيضاء.

وكان قد أعلن مجلس إدارة مركز شباب محلة حسن التقدم بشكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA ضد اتحاد كرة القدم المصري لتعنته واضطهاده فريق كرة القدم النسائية بمركز شباب محلة حسن، وذلك بعد قيام المدعو ألبير ممدوح ناصف مدير فني فريق القنطرة البيضاء بالإعتداء بالضرب المبرح على اللاعبة حنان محمد صلاح لاعبة فريق محلة حسن لكرة القدم النسائية في المباراة التي جمعت بين الفريقين مما أدي لإصابة اللاعبة بجروح قطعية في الرقبة واليد وكدمات متفرقة في الجسم.

و جاءت واقعة اعتداء المدعو ألبير ممدوح ناصف على لاعبة محلة حسن بعد مناوشات بين إحدى لاعبات فريق القنطرة البيضاء واللاعبة حنان محمد صلاح أثناء خروجها من ملعب المباراة بين شوطي المباراة، وتفاجئ جميع من في الملعب بنزول المدرب ارض الملعب وانهال علي اللاعبة حنان بالضرب الذي أدى لإصابة اللاعبة بجروح قطعية في اليد والرقبة وبكدمات متفرقة في الجسم.

و ما يثير الدهشة هو تجاهل حكم المباراة لكل ما حدث، وعدم إدراج ما قام به المدرب بالاعتداء على اللاعبة بل قام بكتابة تقرير يدين اللاعبة مما أدى لاتخاذ قرار ضدها من قبل اتحاد الكرة المصري بتوقيع عقوبة بالإيقاف 3 مباريات وغرامة مالية !!

مما أثار غضب المسئولين في مجلس إدارة مركز شباب محلة حسن برئاسة سمير أبو سعيد رئيس مجلس إدارة مركز شباب محلة حسن، واتخاذ قرار بالتقدم بشكوى رسمية للفيفا ضد عنصرية اتحاد الكرة المصري وظلمه البين تجاه فريقهم النسائي.

و جدير بالذكر أن مركز شباب محلة حسن كان قد تقدم بشكوى سابقة حول وجود واقعة تزوير ارتكبها فريق نصر المندرة النسائي في مباراته مع فريق محلة حسن في الاسبوع 5 من مسابقة الدوري، ومرفق مع الشكوى الأدلة التى تثبت واقعة التزوير من فيديو وصور ومستندات وتم تجاهلها ورفض الشكوى من قبل المسئولين في اتحاد الكرة المصري!



و لهذا لا يثق مركز شباب محلة حسن في نزاهة اتحاد كرة القدم ويرفض العنصرية التي يتعرض لها فريقه النسائي بشكل يؤثر بالسلب على مسيرة الفريق نحو الصعود للقسم الثاني.

و للعلم يحتل محلة حسن المركز الثاني في دوري القسم الثالث ويقترب من الصعود للقسم الثاني ولكن بعدما يحدث مع الفريق أصبح الفريق معدد بتعطيل مسيرته وهدم طموحات لاعباته