معلق مباراة مصر وغانا في كأس أمم إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - يواجه منتخب مصر بقيادة مدربه روي فيتوريا، نظيره الغاني، اليوم الخميس 18 يناير في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية في بطولة كأس أمم إفريقيا.



تاريخ مواجهات مصر ضد غانا



والتقى منتخب مصر تاريخيا مع منتخب غانا، في 4 مواجهات عبر تاريخ مواجهات المنتخبين ببطولة كأس أمم إفريقيا.



استطاع منتخب مصر من تحقيق الفوز أمام نظيره غانا في مباراتين، وخسر المنتخب الوطني لقاء وحيد، فيما حضر التعادل مباراة، وكان آخر لقاء جمع منتخب مصر أمام منتخب غانا في بطولة كأس الأمم الأفريقية في الجابون عام 2017 بدور المجموعات وفاز المنتخب الوطني بهدف نظيف سجله محمد صلاح.



معلق مباراة مصر وغانا



تذاع تلك المباراة بين منتخبي مصر وغانا عبر قناة بي إن سبورتس afcon، حيث تعد مجموعة قنوات بي إن سبورتس هى الناقل الحصري لمباريات كأس أمم إفريقيا 2023.



سيقوم المعلق المصري علي محمد علي بالتعليق على تلك المباراة بين منتخبي مصر وغانا، ويريد منتخبنا الوطني تحقيق الانتصار الأول له في كان كوت ديفوار.

