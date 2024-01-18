نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل مصر المتوقع لمواجهة غانا في كأس أمم إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد منتخب مصر لخوض مباراة نارية ضد منتخب غانا، اليوم الخميس 18 يناير في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية في بطولة كأس أمم إفريقيا.



وكان منتخب مصر قد تعادل في المباراة الأولى أمام موزمبيق، بهدفين لكل منتخب، بينما خسر منتخب غانا أمام الرأس الأخضر بهدفين مقابل هدف.



تشكيل مصر المتوقع



حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - أحمد حجازي - محمد عبد المنعم - أحمد فتوح.

خط الوسط: مروان عطية - محمد النني - حمدي فتحي.

خط الهجوم: محمد صلاح - مصطفى محمد - تريزيجيه.



وطالب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب، من لاعبيه بالفوز في المباراتين المقبلتين، حتى لا يتنازل عن هدفه وهو صعود منتخب مصر متصدرا للمجموعة.

