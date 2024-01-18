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أحمد جودة - القاهرة -

استقر هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب السوري تشكيل فريقه لمواجهة منتخب أستراليا مساء اليوم الخميس 18يناير 2024، في الجولة الثانية من منافسات كأس آسيا 2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة الواحدة والنصف مساء بتوقيت القاهرة الثانية والنصف مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية الثالثة والنصف مساء بتوقيت الإمارات.

تشكيل منتخب سوريا لمواجهة منتخب أستراليا في كأس آسيا

في حراسة المرمي: أحمد مدنية

في خط الدفاع: عبدالرحمن ويس، ثائر كروما، أيهم اوسو، مؤيد العجان

في خط الوسط: إزيكييل هام، محمود الأسود، خليل إلياس

في خط الهجوم: إبراهيم هيسار، عمار رمضان، بابلو صباغ

جدول ترتيب المجموعة الثانية من منافسات كأس آسيا؟

أستراليا، 3 نقاط

سوريا، نقطة واحدة

أوزباكستان، نقطة واحدة

الهند، دون نقاط