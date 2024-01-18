نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة سوريا وأستراليا اليوم الخميس 18-1-2024 في كأس آسيا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاقي ومتابعي كرة القدم الأسيوية، نحو موعد مباراة منتخب سوريا ضد نظيره منتخب أستراليا اليوم الخميس 18 يناير 2024، في كأس آسيا 2024.



متي موعد مباراة منتخب سوريا ضد أستراليا في كأس آسيا؟



يواجه المنتخب السوري الأول لكرة القدم نظيره منتخب أستراليا مساء اليوم الخميس 18يناير 2024، في الجولة الثانية من منافسات كأس آسيا 2024.



ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة الواحدة والنصف مساء بتوقيت القاهرة الثانية والنصف مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية الثالثة والنصف مساء بتوقيت الإمارات.



يستضيف ملعب جاسم بن حمد بنادي السد المبارة المرتقبة بين منتخب سوريا ضد منتخب إستراليا في كأس آسيا 2024.



تردد القنوات الناقلة لمباراة منتخب سوريا ضد أستراليا في كأس آسيا 2024



تذاع أحداث مباراة منتخب سوريا ضد أستراليا عبر قناة بي إن سبورتس 1، SSC السعودية 1 بتعليق عبدالله الحربي، ابو ظبي الرياضية 1 بتعليق عبدالله الحوسني، قناة الرابعة بتعليق حسام الوائلي.



قناة الرابعة الرياضية العراقية

قمر صناعي: نايل سات

تردد: 10719 عمودي

معدل الترميز: 27500، FEC 5/6.



BeIN Sport CUP 1 HD

التردد: 10810

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 2/3

تردد أبو ظبي الرياضية 1



أسم القناة: Abu Dhabi Sports HD.

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12091.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: HD.



جدول ترتيب المجموعة الثانية من منافسات كأس آسيا؟



أستراليا، 3 نقاط

سوريا، نقطة واحدة

أوزباكستان، نقطة واحدة

الهند، دون نقاط

