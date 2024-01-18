نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة سوريا وأستراليا في كأس آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث قطاع كبير من عشاقي ومتابعي كرة القدم الآسيوية، عبر محركات البحث جوجل، عن تردد القنوات الناقلة لمباراة منتخب سوريا ضد أستراليا في كأس آسيا 2024.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة سوريا ضد أستراليا في كأس آسيا

قناة الرابعة الرياضية العراقية

قمر صناعي: نايل سات

تردد: 10719 عمودي

معدل الترميز: 27500، FEC 5/6.

قناة أبو ظبي الرياضية المفتوحة

قمر صناعي: عرب سات

تردد: 12418 عمودي

معدل الترميز: 27500، FEC 5/6.

قناة دبي الرياضية الإماراتية

قمر صناعي: عرب سات

تردد: 12418 عمودي

معدل الترميز: 27500، FEC 5/6.

القنوات الإيرانية الرياضية

القمر الصناعي: الإيراني

تردد: 11054 عمودي

معدل الترميز: 27500، FEC 3/4.

قناة ديمة الرياضية

القمر البلغاري

تردد: 11844 عمودي

معدل الترميز: 27500، FEC 5/6.

قناة هيلاسات

القمر الصناعي: هيلاسات

تردد: 11785 عمودي

معدل الترميز: 27500، FEC 5/6.

قناة إنتلست

القمر الصناعي: إنتلست

تردد: 11604 عمودي

معدل الترميز: 27500، FEC 5/6

متي موعد مباراة منتخب سوريا ضد أستراليا في كأس آسيا؟

يواجه المنتخب السوري الأول لكرة القدم نظيره منتخب أستراليا مساء اليوم الخميس 18يناير 2024، في الجولة الثانية من منافسات كأس آسيا 2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة الواحدة والنصف مساء بتوقيت القاهرة الثانية والنصف مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية الثالثة والنصف مساء بتوقيت الإمارات.