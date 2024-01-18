نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حصاد الجولة الأولى في أمم إفريقيا.. 7 انتصارات في 12 مباراة ورقمان لـ منتخب مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أسدل الستار على مباريات الجولة الأولى في بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم "كوت ديفوار 2023"، حيث شهدت الـ12 مواجهة أرقاما مثيرة في المجموعات الست.

وشهدت المباريات تسجيل 27 هدفا بمتوسط 2.25 هدف في المباراة الواحدة، فيما كان أكبر فوزين حتى الآن بنتيجة 3-0 لمصلحة منتخب السنغال، حامل اللقب، بفوزه على جامبيا، ولمنتخب المغرب بفوزه على تنزانيا بنفس النتيجة.

أكبر تعادل

وشهدت 7 مباريات فوز أحد الفريقين، فيما انتهت 5 مواجهات بالتعادل، إذ يعد تعادل منتخبي مصر وموزمبيق 2-2 هو الأكبر في الجولة حتى الآن.

ولم تسجل 6 منتخبات أي أهداف حتى الآن، وهي بترتيب مبارياتها، غينيا بيساو، وجامبيا، وموريتانيا، وتونس، وجنوب إفريقيا، وتنزانيا.

الأسرع في البطولة

ويعد هدف المصري مصطفى محمد في شباك موزمبيق والذي أحرزه قبل مرور دقيقتين من زمن اللقاء هو الأسرع في البطولة حتى الآن، علما بأن هناك هدفين آخرين أُحرزا قبل مرور 4 دقائق، وهما هدف سيكو فوفانا مهاجم كوت ديفوار في شباك غينيا بيساو، وهدف بابي جابي لاعب السنغال في شباك جامبيا.

44 بطاقة صفراء

شهدت البطولة أيضا حتى الآن إشهار البطاقة الصفراء 44 مرة، و3 بطاقات حمراء، وتعد مباراة المغرب وتنزانيا هي الأكثر في إشهار البطاقات الملونة ( 6 صفراء وواحدة حمراء) بمعدل 2 صفراء للمغرب و4 صفراء وواحدة حمراء لتنزانيا.