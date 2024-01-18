نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كولر يصطحب مصابي الأهلي إلى معسكر الإمارات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اصطحاب مصابي الفريق خلال معسكر الفريق في الإمارات، بالفترة المقبلة.

ويقوم كل من رضا سليم وأحمد عبد القادر وخالد عبد الفتاح وأحمد نبيل كوكا رباعي الفريق، بتنفيذ برامج تأهيلية في الوقت الحالي داخل الناد للتعافي من الإصابات المختلفة التي يعانوا منها.

ويواصل اللاعبين الأربعة خوض البرامج التأهيلية على هامش معسكر الإمارات تمهيدًا لتجهيزهم للارتباطات المقبلة، في ظل سعي كولر الاستفادة من جميع اللاعبين.

ويستعد الأهلي للسفر إلى الإمارات الأسبوع المقبل لخوض معسكر خارجي استعدادًا لمواجهة شباب بلوزداد بالجزائر يوم 16 أو 17 فبراير المقبل في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

واستأنف النادي الأهلي، تدريباته الجماعية اليوم بعد انتهاء الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين أمس ضمن البرنامج التدريبي الذي يقوم الفريق بتنفيذه خلال الفترة الحالية.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق، جلسة سريعة مع اللاعبين داخل التتش قبل أن يخوضوا فقرة بدنية ثم تدريبات الكرة، والتي شهدت احتكاكات قوية بين اللاعبين.

