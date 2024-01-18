نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين استراليا وسوريا في كأس أسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انتهت أحداث الشوط الأول في المباراة التي جمعت منتخب استراليا ضد منتخب سوريا بالتعادل السلبي، وذلك ضمن إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس آسيا لكرة القدم موسم 2023-2024.

وانطلقت المباراة على استاد جاسم بن حمد بنادي السد مبارة قوية تجمع بين منتخب سوريا ضد نظيره منتخب استراليا، ضمن اطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كاس اسيا 2024/2023.

بدأت مباراة سوريا ضد استراليا في كأس أسيا 2024، في تمام الساعة 12:30 مساء بتوقيت تونس والمغرب والجزائر، 1:30 مساء بتوقيت مصر وليبيا والسودان، 2:30 مساء بتوقيت السعودية والكويت والعراق وقطر والبحرين واليمن وسوريا والأردن ولبنان وفلسطين والصومال، 4:30 مساء بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.



حيث بدأ منتخب سوريا مشواره في بطولة كأس آسيا بتعادل سلبي مع أوزبكستان في حين نجح المنتخب الأسترالي في تحقيق اول فوز له على حساب منتخب الهند بهدفين نظيفين.

ودخل منتخب استراليا المباراة ضد سوريا بتشكيل كالتالي:

حارس المرمي: ماثيو ريان.

خط الدفاع: جنثين جونز – هاري سوتار – كي رولز – عزيز بيهيتش.

خط الوسط: كونور ميتكالف – جاكسون ايريفن – إيدين أونيل.

خط الهجوم: مارتن بويل – جوردان بوس – ميتشيل ديوك.

بينما تشكيلة سوريا اليوم أمام أستراليا جاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد مدنية.

خط الدفاع: مؤيد العجان- ثائر كروما – أيهم أوسو - عبد الرحمن ويس.

خط الوسط: عمار رمضان - خليل إلياس – إيزاكيل العم – محمود الأسود.

خط الهجوم: إبراهيم هيسار – بابلو صباغ.



القنوات الناقلة لمباراة سوريا وأستراليا في كأس آسيا

وتذاع مباراة سوريا ضد استراليا في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس آسيا عبر شبكة قنوات bein sports الناقل الحصري للبطولة.

أحداث الشوط الأول

انطلقت صافرة الحكم ببداية الشوط الأول، حيث شهد اللقاء حماس وضغط من قبل منتخب استراليا من أجل إحراز الهدف الأول للتقدم في الشوط الأول والخروج منه بأفضل نتيجة إيجابية.

وتوالت التمريرات بين المنتخبين لاقتناص الثلاث نقاط، من أجل المرحلة المقبلة ولكن دون جدوى دون أي أهداف في الشوط الأول من عمر اللقاء.

واشار حكم اللقاء بنهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بين المنتخب السوري والمنتخب الأسترالي.

