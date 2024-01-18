نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فابريجاس يكشف سبب فشل محمد صلاح مع تشيلسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف سيسك فابريجاس لاعب نادي آرسنال وتشيلسي الأسبق، عن سبب فشل النجم المصري محمد صلاح مع تشيلسي بالرغم من نجاحه مع ليفربول، كما أنه وضح أن بالرغم من مرور 10 أعوام على تجربته إلا أن الجميع يتسأل حتى الأن على التحول الحادث منه، وسبب تألقه.



وأوضح فابريجاس، عن سبب صعود صلاح للنجومية مع ليفربول بعدما كان شابا مختلف في تميزه مع البلوز، مصرحا أن نادي تشيلسي اكتشف موهبة محمد صلاح أثناء مواجهته فريق بازل في الدوري الأوروبي في موسم 2012-2013، قائلا: " لقد تعقبوا الشاب وضغط المدير الفني جوزيه مورينيو من أجل توقيعه، حيث ورد أنه كان على وشك الانضمام إلى ليفربول".



وأشار أن في يناير عام 2014، بالفعل سارع الفريق لإتمام صفقة التعاقد مع المهاجم المصري محمد صلاح، لكنه كان يجب عليه في ذلك التوقيت العمل بشكل جاد واكبر ولكنه لم يفعل ذلك.

ووصف فابريجاس محمد صلاح بإنه عندما كان في تشيلسي كان في النسخة المصغرة منه ولم يكن لديه غزيره التهديف أمام المرمى، وعبر عن ذلك خلال تصريحات إذاعية، موضحا أنه كان يمتلك العديد من السمات، ولكن الأن بدأ يستخدمها بطريقه مميزة ويبرزها، قائلا: "لم يكن غزير الإنتاج أمام المرمى، ربما كان ذلك بسبب قلة الفرص، يمكنك أن ترى اتجاهاته، يمكنك أن ترى أنه كان سريعًا، يمكنك أن ترى أنه كان يستغل المساحات، ولكن بعد ذلك عندما كان يصل لمرحلة واحد ضد واحد، ربما لم يكن قويا كما هو الآن".

