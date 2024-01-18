نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حصاد الجولة الأولى من كأس أمم إفريقيا 2023.. سقوط الكبار والمغرب تحفظ كبرياء العرب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أسدل الستار على منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس أمم إفريقيا 2023، والتي شهدت أرقام مميزة، ومفاجآت مدوية على مستوى النتائج بالبطولة القارية.

وتحتضن كوت ديفوار منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 خلال الفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير المقبل.

وانتهت منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بمباراتين في المجموعة السادسة، حيث فاز منتخب المغرب على نظيره منتخب تنزانيا بنتيجة 3 – 0، فيما تعادل منتخب زامبيا مع نظيره منتخب الكونغو الديمقراطية 1-1.

ويستعرض "دوت الخليج الرياضي" أبرز الأرقام والظواهر من الجولة الأولى ببطولة كأس أمم إفريقيا 2023:-

- سقوط الكبار

تستحق هذه الجولة عن جدارة لقب جولة "سقوط الكبار" بعد تعثر العديد من المنتخبات الكبيرة في مبارياتها الافتتاحية بالبطولة، بداية من منتخب نيجيريا الذي تعادل في أولى مبارياته أمام غينيا الإستوائية 1-1.

وفي المجموعة الثانية تعادل منتخب مصر مع نظيره منتخب موزمبيق 2-2، فيما خسر منتخب غانا صاحب الـ4 ألقاب قارية أمام منتخب الرأس الأخضر بنتيجة 2-1 في مفاجآت مدوية.

بينما تعادل منتخب الكاميرون مع نظيره منتخب غينيا 1-1 في المجموعة الثالثة، وسقط منتخب الجزائر أمام أنجولا بالتعادل 1-1 في المجموعة الرابعة بالبطولة القارية.

وخسر منتخب جنوب إفريقيا أمام مالي 2-0، وسقط منتخب تونس أمام ناميبيا 1-0 بالمجموعة الخامسة.

- فشل العرب.. والمغرب الناجي الوحيد

حققت المنتخبات العربية نتائج مخيبة في بطولة أمم إفريقيا، بعد تعادل منتخبي مصر والجزائر في مباراتهما الأولى بالبطولة ضد موزمبيق وأنجولا على الترتيب، وخسارة منتخب تونس أمام مالي 1-0، وكذلك خسارة منتخب موريتانيا أمام بوركينا فاسو بهدف دون رد.

وحفظ منتخب المغرب كبرياء العرب في الجولة الأولى من بطولة كأس أمم إفريقيا، حيث يعتبر الفائز الوحيد من المنتخبات العربية على حساب منتخب تنزانيا بنتيجة 3-0 ليتصدر ترتيب المجموعة السادسة بالبطولة.

- معدل تهديفي مرتفع

شهدت الجولة الأولى من بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 معدل تهديفي مرتفع، حيث أقيمت 12 مباراة في البطولة حتى الآن، وشهدت تسجيل 27 هدفًا، ويعد منتخبي السنغال والمغرب الأكثر تهديفًا بـ3 أهداف.

- غياب التعادل السلبي

لم تشهد أي مباريات الجولة الأولى أي تعادل سلبي، فما انتهت 5 مباريات بالتعادل الإيجابي، حيث تعادل منتخب نيجيريا مع غينيا الإستوائية بهدف لمثله، فيما تعادل منتخب مصر مع موزمبيق 2-2.

بينما انتهت 3 مباريات بالتعادل الإيجابي 1-1 جمعت أنجولا والجزائر، والكونغو الديمقراطية مع زامبيا، والكاميرون وغينيا.

- الفرنسيون الأكثر تسجيلًا للأهداف

يتصدر لاعبو الدوري الفرنسي قائمة الأكثر تسجيلًا للأهداف في كأس أمم إفريقيا المقامة حاليًا في كوت ديفوار برصيد 7 أهداف للمحترفين الأفارقة في الدوري الفرنسي، يتصدرهم لامين كامارا لاعب ميتز الفرنسي برصيد هدفين.

- المباراة الأكثر تهديفًا

تعد مباراة مصر وموزمبيق الأكثر تهديفًا في كأس أمم إفريقيا حتى الآن بعدما شهدت تسجيل 4 أهداف حيث انتهت المباراة بالتعادل 2-2، ثم مباراتي السنغال ضد جامبيا، والمغرب ضد تنزانيا وانتهت بـ3-0 لكل منهما.

- مابولولو يرفع راية الدوري المصري

الأنجولي مابولولو لاعب الاتحاد السكندري هو اللاعب الوحيد بالدوري المصري الذي سجل هدفًا، وذلك من ركلة جزاء في مرمى منتخب الجزائر في المباراة التي جمعتهما وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، خاصة وأن هدفي منتخب مصر في مرمى موزمبيق سجلهما المحترفين مصطفى محمد ومحمد صلاح.

