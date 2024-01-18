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أحمد جودة - القاهرة -

يواجه فريق برشلونة نظيره ريال بيتيس يوم الأحد القادم، وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساء، وذلك ضمن منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.

غياب جديد يدق أبواب ريال بيتيس قبل مواجهة برشلونة

وصرحت صحيفة موندو ديبورتيفو، أن غياب اللاعب نبيل فقير عن تدريبات ريال بيتيس التي أقيمت اليوم الخميس، كانت من ضمن أبرز المستجدات والغابات في صفوف الفريق.



وأشارت الصحيفة الإسبانية أن اللاعب الفرنسي لا يعاني من أي إصابة وغيابه عن المران لأسباب شخصية، واستدعى اليوم مانويل بيليجريني 6 لاعبين من الفريق الرديف لاستكمال التدريبات، وتعويض الغيابات.

وخاض فريق ريال بيتيس صباح اليوم الخميس الموافق 18 يناير 2024، تدريباته في مدينة لويس ديل سول الرياضية وشهد المران غياب 12 لاعبًا وهم: جويدو رودريجيز، مارك بارترا، آيتور رويبال، أيوزي، ويليام كارفاليو، نوبل ميندي وخوان ميراندا للإصابة، بينما غاب كلاوديو برافو ولم يشارك في التدريبات وغاب فقير مثل شادي رياض والعز عبدي ويوسف سابالي عن كأس إفريقيا مع منتخباتهم.