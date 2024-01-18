نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهدف نظيف.. استراليا يستكمل سلسلة انتصاراته بالفوز على سوريا في كأس أسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح منتخب استراليا في خطف الفوز من منتخب سوريا بهدف دون رد، وذلك ضمن إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس آسيا لكرة القدم موسم 2023-2024.

وانطلقت المباراة على استاد جاسم بن حمد بنادي السد مبارة قوية تجمع بين منتخب سوريا ضد نظيره منتخب استراليا، ضمن اطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كاس اسيا 2024/2023.

واستهل منتخب سوريا مشواره في بطولة كأس آسيا بتعادل سلبي مع أوزبكستان في حين نجح المنتخب الأسترالي في تحقيق اول فوز له على حساب منتخب الهند بهدفين نظيفين.

مجريات اللقاء بين منتخب سوريا ضد استراليا

بدأ الشوط الأول، بضغط من قبل منتخب استراليا من أجل إحراز الهدف الأول للتقدم في الشوط الأول والخروج منه بأفضل نتيجة إيجابية.

واستمرت التمريرات بين المنتخبين لاقتناص الثلاث نقاط، من أجل المرحلة المقبلة ولكن دون جدوى دون أي أهداف في الشوط الأول من عمر اللقاء.

ومع الدقيقة "59" استطاع لاعب المنتخب الاسترالي جاكسون إرفين أن يُحرز هدف الفوز في شباك منتخب سوريا.

واطلق حكم المباراة صافرة نهاية اللقاء بفوز المنتخب الاسترالي بهدف دون رد من المنتخب السوري.

ودخل منتخب استراليا المباراة ضد سوريا بتشكيل كالتالي:

حارس المرمي: ماثيو ريان.

خط الدفاع: جنثين جونز – هاري سوتار – كي رولز – عزيز بيهيتش.

خط الوسط: كونور ميتكالف – جاكسون ايريفن – إيدين أونيل.

خط الهجوم: مارتن بويل – جوردان بوس – ميتشيل ديوك.

بينما تشكيلة سوريا اليوم أمام أستراليا جاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد مدنية.

خط الدفاع: مؤيد العجان- ثائر كروما – أيهم أوسو - عبد الرحمن ويس.

خط الوسط: عمار رمضان - خليل إلياس – إيزاكيل العم – محمود الأسود.

خط الهجوم: إبراهيم هيسار – بابلو صباغ.