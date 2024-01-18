نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. ديلي ميل: هندرسون يرغب في فسخ تعاقده وماركا: قلق داخل أنشيلوتي قبل مواجهة أتلتيكو مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الخميس الموافق 18-01-2024

قلق داخل أنشيلوتي قبل مواجهة أتلتيكو مدريد

فجرت صحيفة ماركا الإسباني مفاجآة مدوية حول قلق داخل المدير الفني كارلو أنشيلوتي مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد قبل مواجهة أتليكو في كأس ملك إسبانيا.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي:"المباراة سوف تكون مقعدة أكثر من السوبر الإسباني، خاصة أن أتلتيكو مدريد على ارضه خصم صعب جدًا".

واحتاج ريال مدريد إلى 120 دقيقة من أجل الفوز على حساب أتلتيكو مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

ديلي ميل تكشف حقيقة رغبة هندرسون في الرحيل

يرغب جوردان هندرسون لاعب الفريقالأول لكرة القدم بنادي الاتفاق السعودي في فسخ تعاقده مع الفريق بعد أن عاني من التأقلم مع النادي خلال 6 أشهر من انتقاله إلى دوري روشن.

ومن المُتوقع أن يضحي اللاعب بالراتب الكبير الذي يتقاضاه من أجل الرحيل والانتقال إلى صفوف فريق أياكس الهولندي خلال الميركاتو الشتوي الحالي.