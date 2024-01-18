جوارديولا يتصدر ومورينيو ثانيا.. أكثر 10 مدربين إنفاقا على الصفقات في تاريخ كرة القدم

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أحمد جودة - القاهرة - ينفق العديد من المدربين في كرة القدم مبالغ طائلة على الصفقات، من أجل ضم أفضل اللاعبين والمنافسة على كافة الألقاب المختلفة.

لكن هل تعرف أكثر 10 مدربين إنفاقا على الصفقات في تاريخ كرة القدم؟.

إتفاقات مورينيو على الصفقات

أنفق المدرب البرتغالي الشهير، جوزيه مورينيو، مبلغًا ضخمًا قدره 1.6 مليار جنيه إسترليني على الصفقات طوال مشواره التدريبي، لكنه ليس المدير الفني الأكثر إنفاقًا على الإطلاق.

وتمت إقالة المدرب البرتغالي من قبل مسؤولي فريق روما الإيطالي على الرغم من طلبه عقدًا جديدًا، حيث يحتل النادي المركز التاسع ويشهد أسوأ بداية له في الدوري الإيطالي منذ 2002/2003.

مورينيو الذي قاد أندية كبيرة، أنفق 100 مليون جنيه إسترليني على بول بوجبا، 75 مليون جنيه إسترليني على روميلو لوكاكو في مانشستر يونايتد، لكنه أنفق أيضًا مبالغ باهظة مع تشيلسي وريال مدريد وإنتر ميلان وتوتنهام، ليحتل المركز الثاني في قائمة أكثر المدربين إنفاقا على الصفقات في التاريخ.

من المتصدر؟

ويعتبر بيب جوارديولا، أكثر المدربين إنفاقا على الصفقات في التاريخ، إذ أنفق مبلغًا هائلًا قدره 1.76 مليار جنيه إسترليني في سوق الانتقالات، خلال تدريب برشلونة وبايرن ميونيخ ومانشستر سيتي، حسب موقع Transfermarkt.

أنشيلوتي ثالثا

وبعد جوارديولا ومورينيو، أنفق كارلو أنشيلوتي مبلغًا ضخمًا قدره 1.46 مليار جنيه إسترليني، وتولى تدريب أندية مثل ريال مدريد وتشيلسي وبايرن ميونيخ وإيه سي ميلان ويوفنتوس وباريس سان جيرمان، والآن مع الريال.

ألقاب بيب ومورينيو وأنشيلوتي

وحقق أنشيلوتي 25 لقبًا، بما في ذلك أربعة ألقاب لدوري أبطال أوروبا، بينما مورينيو فاز بـ27 لقبًا، فيما حصل جوارديولا على 36 لقبًا.

المدرب الرابع في قائمة الأكثر إنفاقا على الصفقات

وفي المركز الرابع، أنفق ماسيميليانو أليجري 1.22 مليار جنيه إسترليني في مسيرته التي بقيت في إيطاليا، وبلغت ذروتها مع يوفنتوس وميلان.

سيميوني خامسا

ويأتي في المركز الخامس دييجو سيميوني، الذي أنفق 1.04 مليار جنيه إسترليني، معظمها في أتلتيكو مدريد، على الرغم من أنه قاد أيضًا أندية في الأرجنتين وإيطاليا.

قائمة أكثر 10 مدربين إنفاقا على الصفقات في تاريخ كرة القدم

1- بيب جوارديولا - 1.7 مليار جنيه إسترليني

2- جوزيه مورينيو - 1.6 مليار جنيه إسترليني

3- كارلو أنشيلوتي - 1.46 مليار جنيه إسترليني

4- ماسيميليانو أليجري - 1.22 مليار جنيه إسترليني

5- دييجو سيميوني - 1.04 مليار جنيه إسترليني

6- مانويل بيليجريني - 1.03 مليار جنيه استرليني

7- توماس توخيل - 1.02 مليار جنيه إسترليني

8- أنطونيو كونتي - 1.1 مليار جنيه إسترليني

9- ماوريسيو بوتشيتينو - 990 مليون جنيه إسترليني

10- يورجن كلوب - 973 مليون جنيه إسترليني