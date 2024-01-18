"اللي اتلسع من الشوربة ينفخ في الزبادي".. تحذير شديد لإمام عاشور بسبب هذه اللقطة (شاهد)

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أحمد جودة - القاهرة - وجه الإعلامي أحمد شوبير، نصيحة للاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ومنتخب مصر إمام عاشور، بعدما تداول له مقطع وهو في مران الفريق ووقوفه في المرمى، لتصدير كرة زملائه.

تحذير شديد لإمام عاشور بسبب هذه اللقطة

وتداول مقطع فيديو لإمام عاشور من مران المنتخب وهو يقف في مركز حارس المرمى، ويتصدى لتصويبات زملائه في المنتخب، وذلك في نطاق استعداداتهم لمباراة غانا التي تقام اليوم الخميس، في الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة كأس الأمم الأفريقية.

وتحدث شوبير عبر برنامجه الاذاعي المذاع على شاشة تلفزيونية عبر قناة أون تايم سبورتس قائلا: "أوجه نصيحة لإمام عاشور بعدم تكرار هذا الأمر، والوقوف في مركز حراسة المرمى في اي تدريبات خاصة بعدما فعل حسام حسن هذا الأمر من قبل، وتسبب ذلك في تعرضه للإصابة بكسر في يده، مشيرا " حسام حسن موجود وروح اسأله"، وتسبب ذلك في غضب محمود الجوهري المدير الفني للمنتخب في ذلك الوقت".



واختتم حديثه: " 'اللي اتلسع من الشوربة ينفخ في الزبادي'، أطالب جميع اللاعبين بعدم فعل هذا الأمر وعدم التهاون".

وتجمع مباراة هامة اليوم الخميس الموافق 18 يناير 2024، بين منتخبي مصر ضد نظيره غانا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وذلك ضمن الجولة الثانية للمجموعة ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 التي تستضيفها كوت ديفوار.