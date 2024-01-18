نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقعات الإعلامية هبه عبد العزيز للفجر الرياضي عن الكان: مصر قادرة على فرض شخصيتها على الجميع بشرط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ظهرت بشكل مميز لفت لها الأنظار على الساحة الإعلامية والصحفية مع بداية العقد الثاني من الألفية الجديدة،عملت بالتحقيقات الصحفية، ثم تخصصت فى الجانب السياسي والإجتماعي، لها حضور مؤثر في العديد من المحافل الدولية والمحلية، لها العديد من المقالات في الصحافة المصرية فى أخبار اليوم والوفد والوطن والفجر وغيرها كذلك في المنطقة العربية والخليج..

هي الكاتبة الصحيفة والاعلامية هبه عبد العزيز مدير وحدة المرأة وقضايا المجتمع وعضو إتحاد الدارتس صاحبة الحضور الراقى، حاورها دوت الخليج الرياضي حول توقعاتها لمسيرة منتخب مصر في نهائيات كأس الأمم الإفريقية وتوقعاتها للمنتخبات العربية في البطولة:



في البداية ماهي رؤيتك لمنتخب مصر خلال منافسات البطولة خصوصا بعد أول تعادل أمام موزمبيق ؟

أولا كنت أتمنى أن تكون البداية أفضل في البطولة ولكن هناك فرصة كبيرة للعودة، مطلوب أن يلعب منتخب مصر بأسمه وشخصيته المعروفة فهو يملك تاريخ كبير من النجاح القاري وهو صاحب العدد الأكبر من التتويجات القارية برصيد ٧ القاب..



ماهي فرص منتخب مصر في بلوغ الأدوار النهائية؟

بالتأكيد البطولة صعبة على الجميع، كل المنتخبات إستعدت بشكل كبير، هناك مجموعة كبيرة من النجوم الأفارقة يلعبون في أكبر الدوريات الأوروبية، مطلوب أن يتأهل منتخب مصر عن صدارة المجموعة ثم يبدأ في التجهيز لتجاوز المرحلة الثانية من النهائيات..



ما هو دور محمد صلاح بصفته أحد أهم نجوم البطولة من وجعة نظرك مع منتخب مصر؟

بالطبع هو أحد كبار القوى الناعمة في مصر ونجاحه في أوروبا له مردود إيجابي جدا، عليه مسؤلية كبيرة تجاه بلده، مطلوب منه التعامل بحكمة مع اللاعبين في المواقف الصعبة التي من المتوقع أن يواجهها المنتخب، أتوقع أن يفوز بجائزة أفضل لاعب في البطولة وأن يقود مصر لمنصة التتويج..



هل هناك لاعبيين آخرين قادرين على صناعة الفارق مع الفراعنة؟

بالتأكيد أكثر من لاعب ابرزهم محمود تريزيجيه وعمر مرموش ومحمود كهربا والحارس محمد الشناوي..



ماهي فرص المنتخبات العربية في البطولة؟

أتصور أن تظهر المغرب بشكل جيد بعد نجاحها الكبير في كأس العالم، نفس الأمر الجزائر التي تمتلك نجوم كبار وأتمنى أن يكون النهائي عربي بين مصر والمغرب أو الجزائر أو تونس..



نصيحتك للجماهير المصرية التي سترافق المنتخب في كوت ديفوار؟

عدم الضغط على اللاعبين والعمل على تحفيزهم بشكل مستمر لأني كما ذكرت أن المنافسة بالتأكيد ليست سهلة، وأعتقد أن إهتمام الدولة ومختلف أجهزتها بالمنتخب سيعود بالنفع في النهاية..