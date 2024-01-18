نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. سونج يكشف موقف أبو بكر وأونانا من مباراة الكاميرون والسنغال بأمم إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المدير الفني للمنتخب الكاميروني الوطني، ريجوبرت سونج، عن حالة المهاجم فينسنت أبو بكر واستعداده قبل مواجهة السنغال في الجولة الثانية من مجموعة كأس الأمم الأفريقية 2023؛ ستقام المباراة غدًا الجمعة في ملعب "تشارليز كونان باني" بالعاصمة "ياموسوكرو" عند الساعة السابعة مساءً بتوقيت "القاهرة".

سونج يعلن موقف أبو بكر وأونانا

وفي مؤتمره الصحفي قبل المباراة، تحدث سونج قائلًا: "لا يناسبنا الحديث حاليًا عن النتائج السابقة". وأشار إلى أنهم قاموا بالتحليل اللازم لفهم الأخطاء التي ارتكبوها أمام غينيا، والتي أدت إلى التعادل، مع التأكيد على عدم وجود مجال لارتكاب مزيد من الأخطاء.

وأكد أن فينسنت أبو بكر قد عاد إلى التدريبات، ولكنه لن يشارك في المباراة أمام السنغال، بينما بالنسبة للحارس أونانا، أشار إلى أنهم سيقيمون أدائه في التدريبات لتحديد إمكانية مشاركته في المباراة.

وفيما يتعلق بالمواجهة مع السنغال، أكد سونج على أهمية تحقيق الفوز، مشددًا على أنهم يمثلون منتخبًا كبيرًا مثل الكاميرون ويجب بذل أقصى جهد لتحقيق الانتصار.

وختم تصريحه بالأمنية بأن تستمر جماهير الكاميرون في دعم منتخبها كما هو الحال دائمًا، معبرًا عن أمله في أن يظلوا يثقون في الفريق ويحتفظون بالتفاؤل.