نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أليو سيسيه يرد على عدم تلقيه راتب مع السنغال.. ويصرح: قوة الكاميرون معروفة في إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد أليو سيسيه، المدير الفني للمنتخب السنغالي، صعوبة مواجهة الكاميرون في الجولة الثانية من مجموعات كأس أمم إفريقيا 2023؛ ومن المقرر أن تقام المباراة غدًا الجمعة في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب "تشارليز كونان باني" في ياموسوكرو، كوت ديفوار.

تصريحات أليو سيسيه مدرب السنغال

وفي المؤتمر الصحفي الذي سبق المباراة، تحدث سيسيه عن التحديات المتوقعة، قائلًا: "لا أحب التحدث كثيرًا عن قوة خصمنا، الكاميرون تظل الكاميرون، والجميع يعرف قوتها في إفريقيا".

وأضاف: "على فريقنا أن يظهر بأداء مميز، رغم فوزنا على الكاميرون في مباراة ودية مؤخرًا، إلا أن هذه المواجهة ستكون تحديًا جديدًا".

وتابع: "نفتخر بكفاءة فريقنا وقدرته على التسجيل، ومع ذلك، يجب علينا الاستفادة من كل الفرص المتاحة لنسجل أهدافًا في شباك منافسينا".

وفيما يتعلق بعدم تقاضيه للراتب في السنغال لمدة 6 أشهر، قال: "أنا مدرب متحمس وأتوق لتحقيق النجاحات مع منتخب بلدي".

وتمكن منتخب السنغال من الفوز على جامبيا بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الأولى من دور المجموعات، فيما تعادل منتخب الكاميرون أمام غينيا بهدف لمثله.