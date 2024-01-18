نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فوز المريخ ومنتخب السويس والعبور وبورتو في القسم الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فوز المريخ ومنتخب السويس والعبور وبورتو في القسم الثاني

تغلب فريق المريخ على فريق المستقبل سبورت بهدفين دون رد بالجولة الحادية عشر للقسم الثاني.

سجل الهدفين أحمد عبد الرازق في الدقيقة 35 من الشوط الأول وأحمد هاشم في الدقيقة 13 من الشوط الثاني.



- فوز فريق منتخب السويس على فريق نجمة سيناء بهدفين دون رد سجلها محمد مسعد في الدقيقة 10 من الشوط الثاني وسيد علي موسى من ركلة جزاء في الشوط الثاني.



- فوز فريق النصر على فريق الشمس بهدفين مقابل هدف، حيث تقدم الشمس بهدف محمد جمال وسجل أحمد حسين الهدف الأول للنصر وخطف عمرو ناصر الهدف الثاني في الشوط الأول.



- فوز فريق العبور على فريق شباب العريش بهدف دون رد سجله مصطفى ترويجية في الدقيقة 18 من الشوط الأول.



المجموعة الرابعة



- فوز فريق بورتو السويس على فريق اتحاد الشرطة بهدف دون رد سجله محمود عبد الحميد في الشوط الثاني.



- فوز فريق بور فؤاد على فريق الو ايجيبت بهدف نظيف سجله على الملواني من ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من المباراة.



- تعادل فريق الانتاج الحربي مع فريق تيم إف سي بهدفين لكل منهما.

تقدم الانتاج الحربي بهدغ سجله أحمد رفعت في الشوط الأول.

وتمكن تيم إف سي من تسجيل هدفين في الشوط الثاني.

واستطاع حسن ياسين من تسجيل الهدف الثاني لفريق الانتاج الحربي.



- تعادل فريق ايسترن كومباني مع فريق مصر للتامين سلبيًا.



ترتيب المجموعة الثالثة



1- المريخ 19 نقطة

2- منتخب السويس 19 نقطة

3- العبور 18 نقطة

4- النصر 15 نقطة

5-الشمس 14 نقطة

6- جنوب سيناء 12 نقطة

7- مستقبل سبورت 11 نقاط

8- نجمة سيناء8 نقاط

9- شباب العريش دون نقاط



المجموعة الرابعة

1- كهرباء الإسماعيلية 18 نقطة

2- الانتاج الحربي 16 نقطة

3- تيم إف سي 16 نقطة

4- بور فؤاد 16 نقطة

5- مصر للتامين 12 نقاط

6- ايسترن كومباني 10 نقاط

7- اتحاد الشرطة 9 نقاط

8- الو ايجيبت 8 نقاط

9- بورتو السويس 7 نقاط