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أحمد جودة - القاهرة - عاد اسم المهاجم بنزيما بالطبع إلى صدارة عناوين وسائل الإعلام الأوروبية، بعد توتر علاقته مع اتحاد جدة.

يأتي ذلك بعد ورود أنباء عن استبعاد الفرنسي من تشكيلة الاتحاد المتوجهة إلى دبي، بعد فشله في العودة إلى جدة بعد عطلة أخيرة.

وفقًا لما ذكره خوسيه فيليكس دياز من صحيفة ماركا الموثوقة، فإن بنزيما، كما ورد، وضع نصب عينيه بالفعل الرحيل عن الاتحاد.

ومع أداء بنزيما الأخير أمام المرمى والذي شهد أيضًا خضوع حامل الكرة الذهبية السابق للانتقاد، فقد تم اقتراح أن يرحل من الدوري السعودي للمحترفين، بعد ستة أشهر فقط من وصوله.

وسط مزاعم بأنه يمكن إتاحته على سبيل الإعارة، ومن المفهوم أن أمثال تشيلسي وأرسنال ومانشستر يونايتد يراقبون الوضع عن كثب.

ريال مدريد يرد على عودة بنزيما في الميركاتو الشتوي

ولكن ماذا عن إمكانية عودة بنزيما بمواهبه إلى إسبانيا من أجل الانضمام إلى ريال مدريد؟

من المعروف بالطبع أن ريال مدريد حريص على إضافة المزيد إلى خيارات النادي في قلب الهجوم.

يأتي ذلك وسط تأكيد أن فلورنتينو بيريز رئيس النادي، ليس لدينا أي نية للموافقة على خطوة اللاعب البالغ من العمر 36 عامًا الآن.

ومع ذلك، فإن ريال مدريد لن يأخذ في الاعتبار حتى إعادته إلى العاصمة الإسبانية، كما هي سياسة النادي مع جميع أساطير البلانكوس.