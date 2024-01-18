نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متفوتش الفرصة.. شاهد مجانًا مباراة مصر وغانا في بطولة كأس أمم إفريقيا اليوم | كورة لايف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - متفوتش الفرصة.. شاهد مجاناً مباراة مصر وغانا في بطولة كأس أمم إفريقيا اليوم | كورة لايف

متفوتش الفرصة.. شاهد مجانًا مباراة مصر وغانا في بطولة كأس أمم إفريقيا اليوم | كورة لايف.. يحتضن ملعب استاد فيليكس أفوي، في العاصمة أبيدجان، منتخبي مصر وغانا الذان يتواجهان مساء اليوم الخميس الموافق 18 يناير في لقاء ناري ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى ببطولة كأس أمم إفريقيا 2024.

متفوتش الفرصة.. شاهد مجانًا مباراة مصر وغانا في بطولة كأس أمم إفريقيا اليوم | كورة لايف

مصر ضد غانا في كأس أمم إفريقيا اليوم

كونوا على استعداد لمشاهدة مواجهة شرسة وصدام ناري بين منتخب مصر ومنتخب غانا، حيث يدخل أبناء النيل المباراة وهدفهم الفوز من الأجل الاستمرار بقوة في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

رابط مباشر مشاهدة مباراة مصر ضد غانا | من هنــــا - (سيتم تفعيل البث المباشر للمباراة قبل انطلاقها مباشرة دون تقطيع).

ترتيب مجموعة منتخب مصر قبل صدام غانا اليوم

جاء ترتيب مجموعة منتخب مصر قبل مباراة غانا اليوم على النحو التالي

1- الرأس الأخضر 3 نقاط.

2- منتخب مصر نقطة.

3- منتخب موزمبيق نقطة.

4- منتخب غانا 0 نقاط.

موعد مباراة مصر وغانا اليوم الخميس في أمم إفريقيا 2024

تنطلق مباراة مصر ضد غانا في كأس أمم إفريقيا مساء اليوم الخميس عند الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة 11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد غانا في كأس أمم إفريقيا

تُعد مجموعة قنوات بين سبورتس هي الناقل الحصري والوحيد لمباريات بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار، وبالتالي ستكون هي القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد غانا، وتحديدًا عبر شاشة قناة beIN Sports HD 1 Max بتعليق علي محمد علي.

القنوات الناقلة مباراة مصر وغانا مجانا دون تشفير

1- تردد القناة الجزائرية الأولى

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11680.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

2- قناة فوكس سبورت

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12284

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

3- قناة Canal 11 HD

القمر الصناعي: هيسباسات 30 غرب

التردد: 12437 -H -27500

4- قناة RING HD

القمر الصناعي: البلغاري 1.9 شرق

التردد: 12418-H-30000

5- قناة النبأ الليبية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11096

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

6- قناة تيلي تشاد

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12015

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

7- قناة SPORT TV 1 HD

القمر الصناعي: هيسباسات Hispasat 30W

التردد: 12246-H-27500

8- قناة ESPN 901

القمر الصناعي: تيليستار 15

التردد: 12609-H-7550

9- قناة Solo Calcio

القمر الصناعي: الأوروبي 13 شرق

التردد: 11179-H-27500

10- قناة TV 8.5

القمر الصناعي: ترك سات 42 شرق

التردد: 12356 – أفقي – 7100

القنوات المشفرة الناقلة مباراة مصر ضد غانا في أمم إفريقيا

• BBC Three

• Sky Sports Football UK

• Sky Sports Main Event UK

• beIN Sports 2 FR

• beIN Sports HD 3 Max

• beIN Sports HD 1 Max

تشكيل مصر أمام غانا في كأس أمم إفريقيا اليوم

• حراسة المرمى: محمد الشناوي.

• خط الدفاع: أحمد فتوح، ومحمد عبد المنعم، وأحمد حجازي، وعمر كمال.

• خط الوسط: مروان عطية، وحمدي فتحي، وأحمد سيد زيزو.

• خط الهجوم: محمد صلاح، وتريزيجيه، ومصطفى محمد.