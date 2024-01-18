مهند علي يقود تشكيل العراق المتوقع أمام اليابان في قمة مواجهات كأس أمم آسيا

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أحمد جودة - القاهرة - استقر خيسوس كاساس، المدير الفني لمنتخب العراق، على تشكيل أسود الرافدين، الذي سيدخل مواجهة القمة أمام اليابان، في المباراة التي ستجمع المنتخبين ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس أمم آسيا 2023.

موعد مباراة العراق ضد اليابان

يلتقى المنتخب العراقي مع نظيره الياباني، ظهر، غدًا، الجمعة، على ملعب "المدينة التعليمية"، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الأمم الآسيوية، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الواحدة والنصف بتوقيت القاهرة وفلسطين، والثانية والنصف بتوقيت مكة المكرمة وقطر.

تشكيل العراق المتوقع أمام اليابان

حارس: جلال حسن

الدفاع: حسين علي – سعد ناطق – علي عدنان – ميرخاس دوسكي

خط الوسط الدفاعي: أمير العماري – أسامة رشيد

خط الوسط الهجومي: إبراهيم بايش – زيدان إقبال – علي جاسم

رأس الحربة: مهند علي

وكان أسود الرافدين قد حققوا الفوز في الجولة الأولى على حساب أندونيسيا بثلاثة أهداف مقابل هدف، فيما فاز المنتخب الياباني على فيتنام بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة الأخرى للجولة الأولى من نفس المجموعة.