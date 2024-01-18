"كواليس مثيرة".. وسام أبو علي رفض الدوري الإنجليزي من أجل الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - كشف هنريك بيدرسين، المدرب المساعد لفريق شيفيلد يونايتد والمدرب السابق للمهاجم وسام أبو علي في الدنمارك، عن مفاجأة كبيرة حول انضمام النجم ذو الأصول الفلسطينية إلى النادي الأهلي.

وسام أبو علي رفض شيفيلد يونايتد للانضمام للأهلي

وأكد "بيدرسين" في تصريحات تلفزيونية للقناة المصرية الأولى أن فريق شيفيلد الإنجليزي كان يسعى بقوة للتعاقد مع وسام أبو علي قبل أن يقرر اللاعب الانضمام إلى صفوف النادي الأهلي؛ وأشار إلى أن النادي الإنجليزي بذل جهدًا كبيرًا لضم الفلسطيني، إلا أن وسام أبو علي رفض الانتقال للدوري الإنجليزي واختار الانضمام إلى الأهلي.

وأوضح المدرب المساعد لشيفيلد قائلًا: "وسام أبو علي لاعب رائع ويتناسب تمامًا مع الاستراتيجيات الجماعية، ويمتلك مهارات كبيرة في التعامل مع المدافعين؛ كان لديه تحدي كبير مع نفسه بعد انضمامه للأهلي".

وأضاف قائلًا: "انتقاله للأهلي سيكون اختبارًا له، ولكنني واثق في قدرته على تقديم أداء مميز مع النادي؛ عندما انضم إلى فريقنا، كان الجميع يدرك موهبته الكبيرة، وعلى الرغم من أنه لم يكن في أفضل حالاته حينها، إلا أنه كان معروفًا بموهبته".

يُذكر أن الأهلي قد أعلن عن تعاقده مع وسام أبو علي في يناير الماضي، قادمًا من فريق سيريس السويدي، ووقع اللاعب على عقد يمتد لأربع سنوات ونصف.