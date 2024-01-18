نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بث مباشر مشاهدة مباراة مصر وغانا يلا شوت في كأس الأمم الأفريقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - منافسة إفريقية بين Egypt - Ghana اليوم، مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر يلا شوت في كأس أمم إفريقيا، تستعد المنتخب المصري لمواجهة غانا المرتقبة في الجولة الثانية من بطولة كأس أمم إفريقيا 2024، وستقام المباراة على ملعب فيلكس هوفويه في مدينة أبيدجان بكوت ديفوار.

بعد النتيجة المخيبة للآمال في المباراة الأولى أمام موزمبيق، حيث انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق، واجه المنتخب المصري انتقادات شديدة من الجماهير المصرية. وبالتالي، يتوقع أن يكون للجهاز الفني ولاعبي المنتخب مسؤولية كبيرة لتحسين الأداء في المباراة القادمة.

في حالة فوز مصر على غانا في هذه المباراة، ستتقدم مصر لتصبح في صدارة المجموعة مؤقتًا في انتظار نتيجة مباراة الرأس الأخضر وموزمبيق. بينما ستكون غانا في وضعية صعبة بعد الهزيمة بهدفين مقابل هدف أمام الرأس الأخضر في الجولة الأولى، حيث ستكون في المركز الأخير في المجموعة.

متى موعد وتوقيت مباراة مصر وغانا في كأس أمم إفريقيا 2023؟

اقترب موعد مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر يلا شوت منتخب مصر لكرة القدم سيلاقي منتخب غانا في المباراة المرتقبة التي ستقام مساء الغد، وذلك ضمن الجولة الثانية من بطولة كأس أمم إفريقيا 2024، ستقام المباراة على ملعب "فليكس هوفويه بويني" في كوت ديفوار، البلد المضيف للبطولة الحالية.

مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر يلا شوت

موعد المباراة بين مصر وغانا في كأس أمم إفريقيا 2023 هو الساعة 22:00 مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة 23:00 مساءً بتوقيت السعودية، والساعة 00:00 صباحًا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان. أما في تونس والمغرب والجزائر، فسيكون الموعد في الساعة 21:00 مساءً.

ما هي القنوات الرسمية الناقلة لمباراة مصر ضد غانا اليوم في كأس الأمم الأفريقية 2023

نترقب سويًا بث مباشر مباراة مصر وغانا يلا شوت اليوم، حيث تعد قنوات بي إن سبورت القطرية هي القنوات الحصرية التي ستنقل مباراة مصر وغانا في نسخة عام 2023 من كأس الأمم الإفريقية، والتي ستقام في دولة ساحل العاج.

تعتبر بي إن سبورت الشبكة الرسمية لنقل مباريات كأس الأمم الإفريقية للمشتركين في خدماتها المشفرة داخل بلاد الشرق الأوسط وشمال القارة الأفريقية.

وبالتالي، سيتم عرض مباراة منتخب مصر ضد غانا على تردد قناة BeIN Sports MAX 1.

تردد القنوات الرسمية الناقلة لمباراة مصر وغانا اليوم:

تردد قنوات beIN Sports Max على نايل سات تردد قنوات beIN Sports Max على سهيل سات التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3 التردد: 11547

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3

بالتردد.. ما هي القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وغانا اليوم في أمم إفريقيا 2023

هناك العديد من القنوات المفتوحة التي تنقل بث مباشر مباراة مصر وغانا يوتيوب في كأس الأمم الإفريقية 2023، وتشمل قناة Canal 11 HD وقناة Sport TV وقناة 5Live HD وقناة 5Sport HD وقناة Max Sport.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وغانا اليوم:

Canal 11 HD Sport TV 5Live HD 5Sport hd Max sport القمر: للهسباسات

التردد: 12437

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: ¾ القمر: Hispasat 30W التردد: 12207 الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز:27500

تصحيح الخطأ: 3/4 القمر: Amos 4W التردد: 11103 الاستقطاب: عمودي معدل الترميز: 30000 تصحيح الخطأ: 3/4 القمر: Amos 4W

التردد: 10840 الاستقطاب: عمودي معدل الترميز: 30000 تصحيح الخطأ: 3/4 القمر: Amos 4W

التردد: 10969

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 30000

تصحيح الخطأ: ¾

كيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة مصر وغانا اليوم عبر الإنترنت؟

سيكون بث مباشر مباراة مصر وغانا تويتر في كأس إفريقيا متاحًا من خلال المنصات التالية، وهو تطبيق "تود" أو خدمة "بي إن كونكت".

معلومات عن حكم مباراة مصر وغانا اليوم

أعلنت اللجنة التحكيمية في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم اختيار الحكم الجابوني بيير أتشو لإدارة مباراة منتخب مصر وغانا، والتي ستقام غدًا الخميس في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

1- بيير أتشو ولد في 10 أكتوبر 1990 في العاصمة الجابونية ليبرفيل.

2- سبق له أن قام بتحكيم مباراة كأس السوبر الأفريقية بين النادي الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري في المملكة العربية السعودية.

3- شارك كحكم رابع في مباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا في النسخة السابقة، بين النادي الأهلي والوداد المغربي.

4- قام بتحكيم مباراتين لفريق بيراميدز في بطولة الكونفيدرالية، حقق الفريق السماوي الفوز في إحداهما وتعرض للخسارة في الأخرى.

5- قام أيضًا بتحكيم مباراة منتخب مصر ضد مالاوي في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، وفاز المنتخب المصري بنتيجة 2-0.

تشكيلة مباراة مصر وغانا اليوم في كأس الأمم الأفريقية

أولًا: تشكيل منتخب مصر

حارس المرمى: محمد الشناوي

رباعي الدفاع: أحمد فتوح - محمد عبد المنعم - أحمد حجازي - عمر كمال

ثلاثي الوسط: حمدي فتحي - مروان عطية - أحمد سيد زيزو

مثلث الهجوم: عمر مرموش - مصطفى محمد - محمد صلاح

ثانيًا: تشكيل منتخب غانا

حارس المرمى: ريتشارد أوفوري

خط الدفاع: غيديون مينساه - محمد ساليسو - ألكساندر دجيكو - دينيس أودوي

خط الوسط الدفاعي: إدريسو بابا - ماجد أشيميرو

خط الوسط الهجومي: جوردان آيو - أندريه آيو - جوزيف بينتسيل

قلب الهجوم: إنياكي ويليامس

مصر ضد غانا.. تاريخ مواجهات حافل

في مواجهاتهما السابقة، التقى المنتخب المصري مع منتخب غانا في 22 مباراة، بما في ذلك 14 مباراة ودية. حقق المنتخب المصري الفوز في 10 مباريات، وتعادل في 6 مباريات، وتلقى الهزيمة في 6 مباريات أيضًا.

وفي المواجهات الرسمية، التقى المنتخبان في 8 مناسبات، حيث فاز منتخب مصر في 4 مباريات، وتعادل في مباراتين، وخسر في مباراتين.

سجل منتخب مصر 29 هدفًا في مرمى منتخب غانا، بينما استقبلت شباكه 25 هدفًا. ويعتبر أسامواه جيان، لاعب منتخب غانا، هو الهداف التاريخي لمباريات المنتخبين برصيد 3 أهداف.

تاريخ مواجهات منتخب مصر ومنتخب غانا في كأس الأمم الإفريقية:

أول لقاء رسمي جمع بين المنتخبين كان في بطولة كأس الأمم الإفريقية عام 1970 في السودان، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

في عام 1992، التقى المنتخبان مجددًا في بطولة كأس الأمم الإفريقية في السنغال، وحقق منتخب غانا الفوز بهدف نظيف.

في نهائي كأس الأمم الإفريقية عام 2010 في أنغولا، تمكن منتخب مصر من الفوز على غانا بنتيجة 1-0.

وفي نسخة كأس الأمم الإفريقية عام 2017 التي أقيمت في الجابون، تغلب المنتخب المصري على غانا في مباراة المجموعات بهدف نظيف.

بالإجمال، تمت ملاقاة المنتخبين في مباريات رسمية ثماني مرات، حيث فاز منتخب مصر في أربع مباريات، وتعادل في مباراتين، وخسر في مباراتين. وسجل المنتخب المصري 29 هدفًا في شباك منتخب غانا، فيما استقبلت شباكه 25 هدفًا. يعد أسامواه جيان لاعب منتخب غانا هو الهداف التاريخي لمباريات المنتخبين بثلاثة أهداف.