تشكيل إنتر ميلان المتوقع أمام لاتسيو في نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي

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أحمد جودة - القاهرة - استقر سيموني إنزاجي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان الإيطالي، على تشكيل فريقه الذي سيواجه لاتسيو، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس السوبر الإيطالي والتي تقام في المملكة العربية السعودية.

موعد مباراة إنتر ميلان ضد لاتسيو

يلتقى النيراتزوي مع فريق النسور، مساء، غدًا، الجمعة، على ملعب "الأول بارك" بالسعودية، وذلك في اللقاء الذي يجمع بينهما بنصف نهائي كأس السوبر الإيطالية، وتبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة وفلسطين، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

تشكيل إنتر ميلان المتوقع أمام لاتسيو

حراسة المرمي: يان سومر

خط الدفاع: بنجامين بافارد - ستيفان دي فري - أليساندرو باستوني

خط الوسط: ماتيو دارميان - نيكولو باريلا - هاكان تشالهان أوجلو - هنريك مخيتريان - فيديريكو ديماركو

خط الهجوم: ماركوس تورام - لاوتارو مارتينيز

يذكر أن إنتر ميلان يحتل صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم برصيد 51 نقطة، حيث يتفوق على يوفنتوس صاحب المركز الثاني بفارق نقطتين فقط.

